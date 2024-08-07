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Filistinli Cerrah Halid Hammude'nin İsrail Gözaltı Merkezindeki Korkunç Deneyimleri

Halid Hammude, alıkonulduğu Sde Teiman Gözaltı Merkezinde maruz kaldığı işkenceleri anlattı.

Yayın Tarihi: 07.08.2024 19:13
Güncelleme Tarihi: 07.08.2024 19:13
Filistinli Cerrah Halid Hammude'nin İsrail Gözaltı Merkezindeki Korkunç Deneyimleri

Filistinli Cerrah Halid Hammude'nin Kabus Gibi Deneyimleri

İsrail'in arka planda kalmış insanlık dramı Sde Teiman Gözaltı Merkezi'nde yaşananlarla yeniden gün yüzüne çıkıyor. Bu merkezde gerçekleşen insan hakları ihlalleri, mağdurları derinden etkiliyor. Ünlü Endonezya Hastanesinin cerrahı olan Halid Hammude (34), burada yaşadığı dehşeti anlattı.

İşkenceler ve Adam Kaçırmalar

Halid, Gazze Şeridi'nde babası, karısı, kızı ve komşularını kaybettikten sonra alıkonuldu. Sde Teiman'da gördüğü işkenceler, uluslararası hukuk açısından kaygı verici bir tablo oluşturuyor.

Mahpus Koğuşunda Yaşananlar

Hammude, İsrail askerlerinin kendilerine işkence uyguladıklarını ve aşağılayıcı duruma maruz bıraktıklarını belirtti: "Ellerimi plastik kelepçelerle bağladılar ve üzerimize saldırdılar. Ben Hamas'tan olduğumla suçlandım." İşkencenin boyutları onunla sınırlı kalmadı, mahkumlar grup halde itilip kakıldılar.

Korkunç Yolculuklar

Hammude, "Soğuk havada yolculuk ederken nerede bulunduğumuzu bilmiyorduk. Herkesten sessiz kalması isteniyordu; konuşan herkes ağır yaralanıyordu. Meçhule doğru gitmekte olduğumuzu hissediyorduk," diyerek yaşadığı korku dolu anları anlattı.

Sde Teiman'da 21 Gün

21 gün boyunca burada tutulan Halid, bu süre zarfında maruz kaldığı psikolojik ve fiziksel baskılara dikkat çekti. "Beni sürekli olarak dizlerimin üstünde tutmaya zorladılar. Burada bir cezaevi çavuşu olarak görev yapmama zorlandım çünkü ben İngilizce biliyordum. Diğer mahkumlarla konuşmak ceza getirdi."

Uluslararası Çağrı

İsrailli insan hakları örgütleri, Sde Teiman Gözaltı Merkezi'nin kapatılması için çağrıda bulundu. Gerçeklerin gözler önüne serilmesi, uluslararası kamuoyunun dikkatini çekmesi için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Halid Hammude'nin hikayesi, işkence ve insan hakları ihlallerinin son bulması için gereken acil tedbirlerin alınması gerektiğini hatırlatıyor. Uluslararası toplumun bu tür durumlara duyarsız kalmaması gerektiği dile getiriliyor.

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