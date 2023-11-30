Filistinli Cesur Kız Yaşadıklarını Anlattı! İsrail Zulmünü Tekrar Gözler Önüne Serdi!

Ahed et-Temimi serbest kalmasının hemen ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Açıklamalarında İsrail tarafından gerçekleştirilen katliamların etkisinin esirlerin serbest kalması sevincini gölgede bıraktığını ifade etti.

Filistin'in cesur kızı, 27 Ekim'de İsrail tarafından esir alınan 10'u Gazze'li olan 30'a yakın Filistinli kadının esir tutulduğu hapishaneden serbest bırakılanlardan bir oldu. Temimi geride kalan esirlerin durumlarının iç açıcı olmadığını belirtti.





Günlük Tacizler Var

Serbest kaldıktan sonra çarpıcı açıklamalarda bulunan Ahed et-Temimi, cezaevinde tutulan Filistinli kadınlara yönelik yapılanlara tanık olduğu anları da anlattı. "Cezaevinde durum çok zor, kadın esirlere yönelik günlük tacizler var. Kadın esirler susuz ve kıyafetsiz bırakılıyor, yerde uyuyor ve dövülüyorlar." ifadeleri ile İsrail'de insanlık dışı davranışların devam ettiğini göz önüne serdi.

Babamla Tehdit Edildim!

Esir tutulduğu süre zarfında tanıklık ettiği olayları anlatması halinde İsrailli yetkililerin kendisini babası ile tehdit ettiğini de söyledi. Temimi, "Her şeye rağmen biz işgalden daha güçlüyüz. Özgürlüğümüzü elde edene kadar (direnişe) devam edeceğiz" diyerek direnişe dair düşüncelerini dile getirdi.





Temimi'nin babasının, ekim ayında İsrail güçleri tarafından işgal edilen Batı Şeria'da esir alındığı ve hala İsrail hapishanesinde tutulduğu biliniyor.

Direnişin simgeleri arasında yer alan ve "Filistin'in cesur kızı" olarak bilinen Ahed et-Temimi, 2012 yılında İsrail askerleri abisini gözaltına alırken askere karşı yaptığı direniş ile tanınmıştı. Bu tavrı ile Ahed et-Temimi'ye İstanbul'da Hanzala Cesaret Ödülü verilmişti.