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Filistinli Çiftçiler, Zeytin Hasadı İçin Direniş Gösteriyor

Filistinli çiftçiler, 'Feza' kampanyası ile zeytin hasadı sırasında İsrailli saldırılara karşı çıkarak topraklarını korumaya çalışıyor.

Yayın Tarihi: 17.10.2024 15:11
Güncelleme Tarihi: 17.10.2024 15:11
Filistinli Çiftçiler, Zeytin Hasadı İçin Direniş Gösteriyor

Direnişin Sembolü: Zeytin Ağaçları

Filistinli çiftçiler, işgal altındaki Batı Şeria'da 'Feza' (Yardıma Koş) kampanyası aracılığıyla zeytin hasadı sırasında kendilerine yönelik düzenlenen saldırılara karşı direniyorlar. 72 yaşındaki İsmail Avde, bu zorlu süreçte yaşadıklarını anlatırken, "İsrailliler, çiftçileri yalnız bulduklarında saldırıyor..." ifadesini kullanıyor.

Kampanyanın Önemi

'Feza' kampanyası, Filistin Tarım Bakanı Rızk Selimiye'nin önderliğinde, hükümet ve sivil toplum kuruluşlarının işbirliği ile 25 Eylül'de başlatıldı. Bu kampanya, zeytin hasadı dönemi boyunca Filistinli çiftçilerin topraklarına erişimini sağlamak amacıyla hayata geçirildi.

Saldırılar ve Direniş

İsrail ordusu, 7 Ekim 2023'te Gazze'ye yönelik saldırılara başladığından bu yana, Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik saldırılarını artırdı. Çiftçiler, zeytinleri toplamak için desteklenen çeşitli aktivistlerle birlikte zeytinliklerinde toplu halde hasat yapıyor.

Yerel ve Yabancı Aktivistlerin Rolü

ABD'li aktivist 'Lulu', "Filistinliler, özellikle zeytin hasadı döneminde taciz ve saldırıya maruz kalıyor. Biz de burada onların yanında duruyoruz," dedi. Batı Şeria'nın kuzeyindeki Filistin Halk Direniş Komiteleri Koordinatörü Murad İştevi, zeytin hasadı sezonunun önemine dikkat çekerek, çiftçilere yardım sağlamak için bir kampanya geliştirdiklerini belirtti.

İhlaller ve Tarımın Geleceği

Filistin Tarım Bakanı Rızk Selimiye, bu zor koşullarda zeytin hasadının beklenmedik zorluklarla dolu olduğunu vurguladı. Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 681 bin İsrailli, uluslararası hukuka göre yasa dışı olarak Filistin topraklarında bulunuyor.

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