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Filistinli Çocuklar, Milli Mücadele ve Şehitler Haftası'nda Anıldı

Mahra Gençlik ve Eğitim Derneği, Milli Mücadele Haftası'nda Gazze'deki çocukların yaşadıklarını anma programı düzenledi.

Yayın Tarihi: 24.12.2024 10:03
Güncelleme Tarihi: 24.12.2024 10:34
Filistinli Çocuklar, Milli Mücadele ve Şehitler Haftası'nda Anıldı

Filistinli Çocuklar, Milli Mücadele ve Şehitler Haftası'nda Anıldı

Mahra Gençlik ve Eğitim Derneği, 21-25 Aralık tarihleri arasında düzenlenen Milli Mücadele ve Şehitler Haftası etkinlikleri çerçevesinde, İsrail'in Gazze'deki saldırılarının çocuklar üzerindeki etkisini gözler önüne sermek amacıyla anlam dolu bir program gerçekleştirdi.

Pendik Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, İsrail saldırılarında hayatını kaybeden çocuklar, çeşitli etkinliklerle anıldı. Katılımcılar, Gazze'deki çocukların yaşadığı zorluklara dikkat çeken "Kahraman Gülüşü: Direnişin Sembolü" adlı fotoğraf sergisini ziyaret etti.

Sergide, Gazze'deki çocukların savaş koşullarında gösterdiği direniş ve umudu simgeleyen fotoğraflar sergilendi. Ayrıca ortaokul öğrencileri, Gazze'deki çocukların yaşam koşulları hakkındaki duygu ve düşüncelerini samimiyetle paylaştı.

Etkinlik kapsamında, "Ömer Dişbu'dan Balon" adlı kısa filmin gösterimi yapıldı. Bu film, çocukların neşe dolu ve umutlu yaşamlarını, savaş ortamında nasıl sürdürdüklerini etkileyici bir şekilde anlatıyor.

Program, üniversite öğrencilerinin sunduğu müzik dinletisiyle sona erdi. Bu özel etkinlikte, geçen yıl Gazze'deki İsrail bombardımanı sonucu hayatını kaybeden 3 yaşındaki Rim de anıldı. Rim'in doğum günü olan 23 Aralık, "Dünya Şehit Çocuklar Günü" olarak ilan edilmişti.

Mahra Gençlik ve Eğitim Derneği, 21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası kapsamında...

Mahra Gençlik ve Eğitim Derneği, 21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası kapsamında, İsrail'in Gazze'deki saldırılarının çocuklar üzerindeki etkisine dikkati çekmek amacıyla program düzenledi.Pendik Atatürk Kültür Merkezi'ndeki programda, İsrail saldırılarında hayatını kaybeden çocuklar, çeşitli etkinliklerle anıldı.

Mahra Gençlik ve Eğitim Derneği, 21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası kapsamında...

Mahra Gençlik ve Eğitim Derneği, 21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası kapsamında, İsrail'in Gazze'deki saldırılarının çocuklar üzerindeki etkisine dikkati çekmek amacıyla program düzenledi.Pendik Atatürk Kültür Merkezi'ndeki programda, İsrail saldırılarında hayatını kaybeden çocuklar, çeşitli etkinliklerle anıldı.

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