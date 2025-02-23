Filistinli Ebu Hüseyin, Ailesinin Canlı Kalkan Olarak Kullanılmasını Anlattı

Filistinli Ebu Hüseyin'in Acı Hikayesi

Filistinli Ahmed Muhammed Ebu Hüseyin, İsrail'in işlediği soykırım sırasında yaşlı ebeveynlerinin Gazze'nin Zeytun Mahallesi'nde canlı kalkan olarak kullanılıp ardından öldürüldüğünü aktardı. Mayıs 2024'te Zeytun Mahallesi'ne giren İsrail ordusu, 80 yaşındaki Muhammed Ebu Hüseyin ve 76 yaşındaki eşi Mezyune Ebu Hüseyin'i evlerinden alarak canlı kalkan olarak kullandı.

Oğul Ebu Hüseyin'in Hatıraları

Ebu Hüseyin, İsrail ordusunun Zeytun Mahallesi'ne girdiği gün, ailesiyle evde olduğunu ve bu yüzden yaşlı ebeveynlerini evde bırakmaya karar verdiğini belirtti. 4 gün boyunca onlarla telefonla iletişim kurduğunu ifade eden Ebu Hüseyin, her sabah babasının arayarak iyi olduklarını belirttiğini söyledi. Ancak beşinci günde babasının sesinde bir değişiklik fark etti.

Ebu Hüseyin, "Babamın sesi korkuyla titriyordu. Bize veda eder gibi oluyordu" dedi. Telefon görüşmesi sırasında ana haberlerde yaşanan kargaşa nedeniyle kendisinin de büyük bir endişeye kapıldığını belirtti.

Canlı Kalkan Kullanımı ve Sonuçları

Ebu Hüseyin, annesi ve babasının Zeytun Mahallesi'nde yaklaşık 8 saat boyunca canlı kalkan olarak kullanıldığını öğrendi. "Annem ve babam, İsrail ordusu tarafından canlı kalkan olarak kullanıldıktan sonra havaya uçuruldular" dedi. Bu acı durumu medyadan öğrendiğini ifade etti.

İsrail ordusundaki bir subayın, ebeveynlerinin canlı kalkan olarak kullanıldığını ve daha sonra patlayıcı kemerlerle bağlayarak havaya uçurmadığını açıkladığını dile getiren Ebu Hüseyin, "İnsanlık nerede? Bu nasıl bir vahşettir?" diyerek acısını dile getirdi.

Uluslararası Tepkiler ve Araştırmalar

Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları Gözlemevi (Euro-Med), olayla ilgili gerçekleştirdiği araştırmada yaşlı çiftin kimliğini tespit ettiklerini bildirdi. Araştırmalara göre, İsrail ordusu, Zeytun Mahallesi'nde düzenlediği saldırıda yaşlı bir adamı eşiyle birlikte canlı kalkan olarak kullanarak infaz etti.

İsrail'in sol eğilimli haber sitesi HaMakom ise yaptığı araştırmada, İsrail ordusunun Gazze'de gerçekleştirdiği soykırım sırasında işlediği korkunç suçu gün yüzüne çıkardı. Askerlerin ifadelerine göre, yaşlı adam 8 saat boyunca askere eşlik etmeye zorlandı.