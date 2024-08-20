Filistinli Esir, İşkence ve Kötü Muamele İddiasında Bulundu

Filistinli Esirden Şok İtiraflar

Ofer Cezaevi’nde tutulan G.V., işgal altındaki Batı Şeria’daki cezaevlerinde gördüğü ağır işkenceleri aktardı. G.V., 100 gün boyunca yaşadığı kötü muamele ve işkenceleri detaylandırarak, “Klozet suyu ile boğmaya çalıştılar” ifadelerini kullandı.

Ofer Cezaevi'nde Yaşananlar

Filistin Kurtuluş Örgütü’ne (FKÖ) bağlı Filistin Esirler Heyeti, bu kriz ortamında G.V. ve diğer Gazzeli esirlerin maruz kaldığı işkenceleri dökümleyerek bir rapor hazırladı. Raporda, Ofer Cezaevi’nde tutulan Filistinli esirlerin sistematik işkence ve aşağılamalara maruz kaldığı belirtildi.

Korkunç İşkence Yöntemleri

G.V., “Sorgu memurları, klozet suyuyla beni boğmaya çalıştı ve biz sürekli dövülüyorduk,” diyerek yaşadığı travmayı paylaştı. Alıkonulduğu süreçte üzerindeki kıyafetlerin çıkarıldığını ve metal sac kapalı bir alanda 100 gün bekletildiğini sözlerine ekledi.

Yaralanmalar ve Cinsel Şiddet

G.V., bulunduğu koğuşta yapılan aramalar sırasında şiddetle darp edilen diğer tutukluların, ciddi yaralanmalar geçirdiğini anlattı. Rapor, aynı zamanda bazı esirlerin açlık grevi ve diğer sistematik suçlarla karşı karşıya olduğunu ortaya koyuyor.

Genişleyen Çatışmalar ve Sonuçları

7 Ekim 2023 tarihinde başlayan çatışmaların ardından, İsrail’e yönelik saldırılar sonucunda çok sayıda insan hayatını kaybetmiştir. Filistinli ve İsrailli birliklerin karşı karşıya gelmesi sonucu, her iki tarafta ciddi kayıplar verilmiştir. Bu dönemde İsrail’in Gazze’ye düzenlediği saldırılar sonucu 40.000’den fazla Filistinli yaşamını yitirmiştir.

Rapor, İsrail’in Gazze’den binlerce Filistinliyi tutuklamaya devam ettiğini ve onların akıbetinin hala belirsizliğini koruduğunu vurgulamaktadır. Filistinli esirlerin yaşadığı bu kötü muamele, uluslararası toplumu harekete geçirmeye çağırmaktadır.