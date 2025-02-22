Filistinli Esir Nail Ubeyd, Serbest Bırakıldıktan Bir Hafta Sonra Hayatını Kaybetti

Filistinli Esir Nail Ubeyd'in Trajik Ölümü

Gazze'de, ateşkes ve esir takası anlaşması çerçevesinde İsrail'in bir hafta önce serbest bıraktığı Nail Ubeyd'in, yüksekten düşerek hayatını kaybettiği bildirildi.

Hamas'a bağlı Esirler Medya Ofisi'nden yapılan açıklamada, 46 yaşındaki Ubeyd'in yüksekten düşmesi sonucu yaşamını yitirdiği belirtildi. Kudüslü esir, İsrail hapishanelerinde 21 yıl boyunca esaret altında kalmıştı.

Ubeyd, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları üyesi olmakla suçlanıyordu. 2004 yılında tutuklanan Ubeyd, uzun süren bir soruşturmanın ardından 7 kez müebbet hapis cezası ve 30 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Bu trajik olay, serbest bırakılmasının ardından sadece bir hafta içinde gerçekleşti.