Filistinli Esirler Cemiyeti: İsrail'in Gecikmesi Organize Terörizmdir

Filistinli Esirler Cemiyeti, İsrail’in esirlerin serbest bırakılmasını geciktirmesini organize terörizm olarak nitelendirdi.

Yayın Tarihi: 23.02.2025 01:53
Güncelleme Tarihi: 23.02.2025 01:53
Filistinli Esirler Cemiyeti: İsrail'in Gecikmesi Organize Terörizmdir

Filistinli Esirler Cemiyeti'nden Sert Açıklama:

Filistinli Esirler Cemiyeti, İsrail'in esir takasının yedinci turunda, kararlaştırılan zamanda Filistinli esirlerin serbest bırakılmasını geciktirmesini organize terörizm olarak değerlendirdi. Yapılan açıklamada, bu durumun son derece düşündürücü olduğu vurgulandı.

Organize Terörizm ve Kötü Muamele Vurgusu

Açıklamada, "İsrail'in dondurucu soğuklar koşullarında serbest bırakılan esirlere ve ailelerine karşı uyguladığı bu gecikme, organize terörizmin ve kötü muamelenin bir yönüdür" denildi. Ayrıca, İsrail'in esirlere ve ailelerine karşı her türlü aşağılama, kötü muamele ve işkence yöntemlerini kullandığı belirtildi.

Cezaevi Sistemi ve İşkence İddiaları

Filistinli Esirler Cemiyeti, "İsrail cezaevi sisteminin esirlere işkence etmeye devam ettiği ve işgal teşkilatlarının esirleri ve ailelerini tehdit etmeyi sürdürdüğü" ifade edildi. Son dönemde bu davranışların artış göstermesi dikkat çekti.

Ailelere Karşı Organize Terörizm İddiası

Açıklamada, "İsrail'in esirlere karşı işlediği suçlarla sınırlı kalmadığı, tutuklama, öldürme tehditleri ve evlere baskınlarla ailelere yönelik sabotaj ve yıkım eylemleriyle de organize terörizm uyguladığı" öne sürüldü.

İsrail'in Gecikmesinin Sebebi

Öte yandan, İsrail devlet televizyonu KAN, İsrailli kaynaklara dayandırdığı haberinde, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun bu akşam yapacağı güvenlik toplantısının bitimine kadar 620 Filistinli esirin serbest bırakılmasını geciktireceğini belirtti.

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