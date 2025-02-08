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Filistinli Esirler: Hapisteki Kötü Muamele ve Özgürlük Umudu

Serbest kalan Filistinli esirler, hapishanede yaşadıkları kötü muameleleri aktardı ve özgürlükleri için umutlarını paylaştı.

Yayın Tarihi: 08.02.2025 18:50
Güncelleme Tarihi: 08.02.2025 18:50
Filistinli Esirler: Hapisteki Kötü Muamele ve Özgürlük Umudu

Filistinli Esirler, Kötü Muameleye Maruz Kaldıklarını Açıkladı

Hamas ve İsrail arasındaki esir takasının beşinci turunda serbest bırakılan Filistinli esirler, hapishanede son ana kadar aşağılayıcı ve işkence dolu muameleye maruz kaldıklarını anlattı. Gazze Şeridi'ndeki üç İsrailli erkek esir karşılığında, İsrail hapishanelerindeki 183 Filistinli serbest bırakıldı.

Ofer Askeri Cezaevi ve Ketziot Hapishanesinden salıverilen esirler, Uluslararası Kızılhaç ekiplerine teslim edilerek Ramallah'a getirildi. Burada, Filistinliler tarafından sevinç gösterileriyle karşılandılar.

Esirlerin Yaşadığı Zor Koşullar

Serbest kalan esirlerden Muhammed Hureyviş, 24 yıl hapse mahkum olduğunu ancak anlaşma sayesinde 15,5 yılda özgürlüğüne kavuştuğunu belirtti. Hureyviş, “Bir buçuk yıldır kendimi bile göremedim. Toplamda 18 kilogram kaybettim.” dedi.

55 yaşındaki Hatim Ceyyus, altı kez müebbet hapis cezasına çarptırıldığını ancak şimdi serbest kaldığını ifade ederek, bugünün “yeniden doğdukları gün” olduğunu söyledi.

Ahmed Avni Takatika ise üç buçuk yıl hapse mahkum edildiğini ve hapishane koşullarının çok ağır olduğunu aktardı. Takatika, “Kötü muamele eksik olmadı” diyerek, İsrailli gardiyanların kendilerine kutlama yapmamaları konusunda uyarılar yaptığını belirtti.

Hapisteki Koşullar ve İşkence Uygulamaları

Muhammed Düveykat, 18,5 yıl hapse mahkum edildiğini ve hapisteki muamelelerinin “eşi benzeri olmadığını” dile getirdi. Yine, tüm serbest kalan esirlerin koluna, Tevrat'tan bir ayet yazılı bileklik takıldığını ve bunu okumaya zorlandıklarını aktardı.

Esirlerden İyad Ebu Suheydem ise 18 defa müebbet hapis cezasına çarptırıldıktan yaklaşık 20 yıl sonra serbest kaldı. Suheydem, “Buradaki İsrailli gardiyana 'bir gün buradan çıkacağım' dedim. Tabii ki bana inanmadı.” ifadelerini kullandı.

İsa Battat ise 22 yıllık hapis süresinin ardından özgürlüğüne kavuştuğunu belirterek, “İsrail hapishanelerinde yeterli gıda, kıyafet ve sağlık hizmeti sağlanmadı” dedi. Hapisteki koşulların zorluğuna dikkat çekti.

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