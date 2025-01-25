Filistinli Esirler, İsrail Hapishanelerinde Yaşadıkları Korkunç Deneyimleri Açıkladı

Filistinli Esirlerin Korkunç Hikayeleri

Hamas ve İsrail arasındaki esir takasının ikinci turunda serbest bırakılan Filistinli esirler, İsrail hapishanelerinde maruz kaldıkları açlık ve işkenceleri gözler önüne serdi.

Muhammed Arıda'nın Çağrısı

Serbest kalan Filistinli esirlerden Muhammed Arıda, İsrail'in yüksek güvenlikli Gilboa Hapishanesi'nden firar ettikten sonra yakalanmıştı. Bugün serbest kalmasının ardından, dünya liderlerine seslenerek, "Bu yıl artık Filistin halkı için yeter demelisiniz. Filistin halkı zulme uğruyor," ifadelerini kullandı. Arıda, inancını kaybetmediğini ve Filistin halkının bu serbest kalışla büyük bir sevinç yaşayacağını belirtti.

Açlık ve İşkence Araçları Olarak Kullanılıyor

Diğer bir Filistinli esir Muhammed Şakir Mealla, İsrail hapishanelerinde 22 yıl 11 ay hapis yattığını dile getirerek, 7 Ekim 2023 tarihinden itibaren açlığın kasıtlı olarak işkence aracı haline getirildiğini vurguladı. Mealla, sağlıksız koşullarda yaşam mücadelesi verdiklerini ve sonunda özgürlüğü kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Mahmud Faysal'ın Korku Dolu Yılları

Mahmud Faysal, 22 yıl hapis cezasının 10 yılını demir parmaklıklar ardında geçirdiğini söyledi. Faysal, "Elhamdülillah zalim hapishaneden çıktık. Ne kadar aç olduğumuzu anlatamam,” diyerek, son bir buçuk yılı korku dolu geçirdiklerini belirtti. Kendisini destekleyenlere teşekkür eden Faysal, Filistin halkının direnişine övgüde bulundu.

Halil el-Musellem'in Yeniden Doğuşu

Beytullahim kentinden Halil el-Musellem de, müebbet hapis cezasının ardından özgürlüğüne kavuşmanın mutluluğunu yaşadığını aktararak, ailesiyle yeniden bir araya gelmeyi büyük bir nimet olarak tanımladı. Musellem, hapishanelerde yaşadıkları eziyetleri ve açlıkla mücadelelerini anlatarak, inançlarının kendilerine güç verdiğini vurguladı.

Serbest kalan Filistinli esirlerin anlatımları, İsrail hapishanelerindeki insanlık dışı koşulları gözler önüne seriyor. Filistin halkı, direniş ve dayanıklılık sergilemekte kararlı görünüyor.