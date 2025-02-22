Filistinli Esirlerden İsrail'in Kıyafet Uygulamasına Şiddetli Yanıt

Filistinli Esirlerden Cesur Bir Tepki

Filistinli esirler, İsrail'in Ketziot Hapishanesi'ndeki son uygulamasına dikkat çekmek için yaratıcı bir yol buldu. İsrail, Hamas ile esir takasının altıncı turunda serbest bıraktığı esirlere, üzerinde Davut yıldızı ve Arapça olarak "Unutmayacağız, affetmeyeceğiz" yazılı kıyafetler giydirmişti.

Hücre Duvarlarına Yazılan Mesajlar

Filistinli esirler, bu uygulamaya yanıt vermek amacıyla, hücrelerinde duvarlara şu ifadeleri yazdılar: "Unutmayacağız, affetmeyeceğiz ve diz çökmeyeceğiz" ile "Hepimiz şehit olarak öleceğiz". Bu yazılar, hem ulusal kimliklerini savunma hem de direnişlerini ifade etme biçimi olarak yorumlandı.

Cezaevi Servisinin Tespiti

Cezaevi servisi, bu sabah Filistinli esirlerin serbest bırakılması için hazırlık yaparken yazılara ve içeriklerine rastladığı belirtildi. Yediot Ahronot gazetesinde yer alan habere göre, Filistinli esirlerin başlattığı bu eylem, sembolik bir direniş unsuru olarak öne çıkıyor.

Medyada Yer Alan Fotoğraflar

İsrail'in serbest bıraktığı Filistinli esirler, kontrol altında sıraya dizilerek fotoğrafları çekilmiş ve medyaya servis edilmiştir. Bu fotoğrafların arka planındaki amacı, belirli bir mesaj iletmek olarak değerlendirilmektedir.

Filistinli esirlerin, bu tür eylemlerle bağımsızlık ve özgürlük mücadelesine olan bağlılıklarını sergilemeye devam edeceği öngörülüyor.