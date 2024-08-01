Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Filistinli Esirlerin İşkence Anıları: İsrail Ordusunun Brutal Yöntemleri

Gazze'de serbest bırakılan Filistinli esirler, işkence dolu günlerini anlattı. Cezalandırıcı yöntemler ve insanlık dışı muameleler ortaya çıktı.

Yayın Tarihi: 01.08.2024 23:47
Güncelleme Tarihi: 01.08.2024 23:47
Filistinli Esirlerin İşkence Anıları: İsrail Ordusunun Brutal Yöntemleri

İşgal Altında Yaşananlar

İsrail ordusu tarafından alıkonulan ve sonrasında serbest bırakılan Filistinli esirler, hapishane koşullarında maruz kaldıkları ağır işkenceleri aktardı. Gazze'nin Deyr el-Belah kentinde, Aksa Şehitleri Hastanesi'ne getirilen esirler, hem fiziki hem de psikolojik şiddetle karşılaştıklarını ifade etti.

Mahmud Basim Mahmud Ahmed'in Tanıklıkları

Serbest bırakılan esirlerden Mahmud Basim Mahmud Ahmed, yaşadıkları korkunç deneyimleri paylaştı: "Sabah 04:00 ile 24:00 arasında ellerin başının üzerinde bağlı durmak zorundaydın. Sağa ya da sola döndüğünde köpekleri üzerime salıyorlardı. Yalnızca günde 2 parça ekmek veriyorlar, yedikten sonra 24 saat boyu karnımın üzerine yatmak zorunda kalıyordum. Açlık grevi yaparsan dışkı yediriyorlardı."

Sağlık Elde Edemeyen Gençlerin Çığlığı

Kerm Ebu Salim Sınır Kapısı'nda alıkonulan Said Ebu Vatfe, gençler için uygulanan işkenceleri anlattı: "İsrail askerleri, bir grup genci dört saat boyunca duvara bağlı tuttu. Kıyafetlerini çıkardıktan sonra, hassas bölgelerine elektrik verdiler ve dişlerini kırdılar. İlaç vermedikleri gibi, tuvalete gitmek için köpek gibi havlamaya zorladılar."

Çekilen Acılar ve Hasretle İlgili İfadeler

İşgal altında geçen zamanlarını anlatan Muin Muhammed Abdussatir Muhammed, "Gece üzerimize köpekleri salıyorlardı, çok işkence ettiler. Böyle bir şey görmedik." dedi. Mervan Mesad Şaar da yaşadığı işkence dolu günleri "Yaşamıyorduk ki" ifadeleriyle özetledi.

Uzun Kelepçe Hayatı

Halid Abulkerim, alıkonulduğu süre boyunca hep kelepçeli olduğunu belirterek, fiziksel ve psikolojik şiddet gördüğünü dile getirdi. Yaşanan bu zor günler, Filistinli esirlerin hayatlarında derin izler bıraktı.

İLGİLİ HABERLER

Ağustos’ta başvuran öğrenciye Eylül’de 1.000 TL destek! Hem 9 ay verilecek

En az lise mezunu genç adaylar dikkat! Yüksek maaş ile banka personeli olma kapısı açıldı

Erken kalkan yol alacak! Ayçiçek yağı 70 TL'den düştü o markete koşan kapacak

IPhone almak istemeyene Milli Emlak’ta ucuza arsa: O ilde yaşayana büyük müjde

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı

KPSS puanı olana TTK'da yüksek maaş ile memur olma şansı! İşte istenen belgeler

Ağustos’ta başvuran öğrenciye Eylül’de 1.000 TL destek! Hem 9 ay verilecek

Garanti Bankası bombanın pimini çekti! 37.000 TL kazanma hakkı sizin olabilir

15 Ağustos'ta eklenecek! Maaşlarda yarı yarıya artışa imza atıldı

TEDAŞ KPSS'siz memur alımı için gerekli belgeler ve başvuru detayları açıklandı

Erken kalkan yol alacak! Ayçiçek yağı 70 TL'den düştü o markete koşan kapacak

81 ilde memur alımı başladı! Ziraat Bankası o maaşa en az lise mezunu 770 personel arıyor

Bakan Işıkhan esnek çalışma modelini açıklamıştı! İlk imzalar atıldı: İstedikleri yerden çalışacaklar

İşçilere sabah sabah yeni müjde! Maaşlar 15.000 TL artacak artarken, meclisten 10.000 TL ikramiye onayı verildi

Personel alım ilanında son dakika değişiklik! Alımlar iptal edildi

IPhone almak istemeyene Milli Emlak’ta ucuza arsa: O ilde yaşayana büyük müjde

En az lise mezunu genç adaylar dikkat! Yüksek maaş ile banka personeli olma kapısı açıldı