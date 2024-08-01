Filistinli Esirlerin İşkence Anıları: İsrail Ordusunun Brutal Yöntemleri

İşgal Altında Yaşananlar

İsrail ordusu tarafından alıkonulan ve sonrasında serbest bırakılan Filistinli esirler, hapishane koşullarında maruz kaldıkları ağır işkenceleri aktardı. Gazze'nin Deyr el-Belah kentinde, Aksa Şehitleri Hastanesi'ne getirilen esirler, hem fiziki hem de psikolojik şiddetle karşılaştıklarını ifade etti.

Mahmud Basim Mahmud Ahmed'in Tanıklıkları

Serbest bırakılan esirlerden Mahmud Basim Mahmud Ahmed, yaşadıkları korkunç deneyimleri paylaştı: "Sabah 04:00 ile 24:00 arasında ellerin başının üzerinde bağlı durmak zorundaydın. Sağa ya da sola döndüğünde köpekleri üzerime salıyorlardı. Yalnızca günde 2 parça ekmek veriyorlar, yedikten sonra 24 saat boyu karnımın üzerine yatmak zorunda kalıyordum. Açlık grevi yaparsan dışkı yediriyorlardı."

Sağlık Elde Edemeyen Gençlerin Çığlığı

Kerm Ebu Salim Sınır Kapısı'nda alıkonulan Said Ebu Vatfe, gençler için uygulanan işkenceleri anlattı: "İsrail askerleri, bir grup genci dört saat boyunca duvara bağlı tuttu. Kıyafetlerini çıkardıktan sonra, hassas bölgelerine elektrik verdiler ve dişlerini kırdılar. İlaç vermedikleri gibi, tuvalete gitmek için köpek gibi havlamaya zorladılar."

Çekilen Acılar ve Hasretle İlgili İfadeler

İşgal altında geçen zamanlarını anlatan Muin Muhammed Abdussatir Muhammed, "Gece üzerimize köpekleri salıyorlardı, çok işkence ettiler. Böyle bir şey görmedik." dedi. Mervan Mesad Şaar da yaşadığı işkence dolu günleri "Yaşamıyorduk ki" ifadeleriyle özetledi.

Uzun Kelepçe Hayatı

Halid Abulkerim, alıkonulduğu süre boyunca hep kelepçeli olduğunu belirterek, fiziksel ve psikolojik şiddet gördüğünü dile getirdi. Yaşanan bu zor günler, Filistinli esirlerin hayatlarında derin izler bıraktı.