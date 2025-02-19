Filistinli Esirlerin Lideri Nail el-Bergusi, 45 Yılın Ardından Serbest Bırakılacak

Filistinli Esirlerin Önderi, 45 Yıl Sonra Özgürlüğüne Kavuşuyor

Nail el-Bergusi, 45 yılı aşkın süredir İsrail hapishanelerinde tutuklu bulunan ve "Filistinli esirlerin lideri" olarak bilinen bir isim. Yapılan son açıklamalara göre, Bergusi serbest bırakılacak esirler arasında yer alıyor. Eşi İman Nafi, haber ajanslarına verdiği demeçte, eşinin Filistin dışına sürgün edilme koşuluyla serbest bırakılacağını bildirdi.

Sürgün Kabul Edildi, Ama Neresi Henüz Belirsiz

Nafi, Bergusi'nin daha önce sürgünü reddettiğini ancak dün itibarıyla bunu kabul ettiğini belirtti. Bununla birlikte, eşinin nihai olarak nereye gönderileceğinin henüz netlik kazanmadığını ifade etti.

Esir Takası Anlaşmasının İlk Aşaması

İsrail hapishanelerindeki diğer Filistinli esirler de, İsrail ile Hamas arasındaki esir takası anlaşmasının birinci aşaması kapsamındaki serbest kalma süreleri hakkında ailelerine bilgi verdi. Perşembe veya cumartesi günü çok sayıda esirin serbest bırakılması bekleniyor.

Bergusi'nin Durumuyla İlgili Detaylar

Filistin Esirler Cemiyeti'nden alınan verilere göre, esirler ailelerine durumlarını iletmek için İsrail istihbarat birimleri üzerinden iletişime geçiyor. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ocak ayında yaptığı bir konuşmada, bu serbest bırakılan esirlerin dışarıya çıkarılacağını belirtmişti.

Dünyanın En Uzun Süreli Siyasi Tutuklusu

Nail el-Bergusi, Guinness Rekorlar Kitabı'na göre dünyanın en uzun süreli siyasi tutuklusu olarak kayıtlara geçmiştir. İlk olarak 1978 yılında 19 yaşında tutuklanan Bergusi, 2011 yılında bir esir takası sonucu serbest kalmış, ancak 2014'te yeniden gözaltına alınmıştı. O tarihten bu yana İsrail hapishanelerinde en uzun süre kalan kişi olarak anılmaktadır.

İsrail'in Güvenlik İddiası

İsrail, serbest kalacak esirlerin Batı Şeria'ya dönüşünün güvenlik riskleri oluşturabileceğini öne sürerek, bu kişilerin ülke dışına sınır dışı edilmesine gerekçe göstermektedir.