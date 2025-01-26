Filistinli Esirlerin Serbest Bırakılması: Aileler Tarafından Kutlanan Mutluluk

İsrail ile Hamas arasında esir takası anlaşmasının ikinci turunda serbest bırakılan Filistinlilerin aileleri, yaşadıkları mutluluğu ve hapiste kalanların özgürlüğünü umarak dualar etti.

Serbest bırakılan yakınlarıyla buluşma anlarını yaşayan aileler, hem mutluluğun hem de özlemin tarif edilemeyecek bir birleşimini yaşadı. Anneler, eşler ve çocuklar, yakınlarına kavuşmanın sevincini paylaşırken, aynı zamanda İsrail hapishanelerindeki diğer Filistinlilerin özgürlüğü için dua etti.

Raif Ferra'nın Eşi:

Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentinden Raif Al-Ferra'nın eşi, yıllardır beklediği bu anın gerçek olmasının sevinci içerisindeydi. Ísrail hapishanelerindeki zor günleri geride bıraktıklarını belirten Ferra, "Sıkıntılardan sonra yaşadığımız bu ferahlık için şükürler olsun. Allah, eşimi özgür olarak yeniden görmekle beni onurlandırdı." dedi. Bununla birlikte, hapiste kalan diğer Filistinlilerin özgürlüğü için de dua ettiklerini ekledi.

Ulusal Düğün Atmosferi

Hamas’ın esir takasından etkilenenlerden biri olan Muhammed Ebu Derraz'ın halası İsmihan Ebu Derraz, "Bugünkü mutluluğumuz tarif edilemez. İsrail hapishanelerindeki Filistin evlatlarımızın serbest kalması için dua ediyoruz." şeklinde konuştu.

Ebu Derraz, yeğeninin uzun bir süre hapis yattığını hatırlatarak, "Ne yazık ki yeğenimin babası oğlunu hür olarak göremeden vefat etti. Ama yine de bu serbest bırakılma, Filistinliler için ulusal bir düğün gibidir." dedi.

Zafer Günü

Filistinli tutuklu Abdurrahman Bealuşe'nin eşi Macide Bealuşe, "Bugün zafer günü. Allah'a şükürler olsun, uzun bir bekleyişten sonra bu güne eriştik." ifadelerini kullandı. Bealuşe, eşinin Gazze Avrupa Hastanesine sevk edildiğini de aktardı.

Aile yakınlarından İhlas Bealuşa, "Bugün Abdurrahman onurlu Gazze toprakları üzerinde hür bir şekilde ailesinin yanında." diyerek, duygularını paylaştı.

Dua ve Umut

Rami Neccar'ın annesi İnşirah Neccar, "Allah bizi evladımın özgürlüğüyle sevindirdi, darısı diğer Filistinli esir ailelerinin başına." diyerek, sevinçlerini dile getirdi ve diğer Filistinli tutukluların da özgürlüklerine kavuşması için dua ettiklerini belirtti.

Ateşkes ve Esir Takası Anlaşması

Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes ve esir takası anlaşması, 19 Ocak Pazar günü yürürlüğe girdi. Üç aşamadan oluşan anlaşmanın ilk bölümünde, 1900'ün üzerinde Filistinli serbest bırakılırken, 33 İsrailli esir de karşılığında geri alındı. Bu süreç, Filistinli aileler için büyük bir umut kaynağı olurken, hapsedilen diğer bireyler için de özgürlük bekleyişinin devam ettiğinin altını çizdi.