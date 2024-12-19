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Filistinli Esirlerin Şeyhi Fuad eş-Şubeki Hayatını Kaybetti

İsrail hapishanelerinde 17 yıl kalan 'Filistinli esirlerin şeyhi' Fuad eş-Şubeki, özgürlüğünden bir yıl sonra yaşama veda etti.

Yayın Tarihi: 19.12.2024 22:40
Güncelleme Tarihi: 19.12.2024 22:40
Filistinli Esirlerin Şeyhi Fuad eş-Şubeki Hayatını Kaybetti

Fuad eş-Şubeki'nin Vefatı

İsrail hapishanelerinde 17 yıl tutulan ve "Filistinli esirlerin şeyhi" olarak bilinen Fuad eş-Şubeki, özgürlüğüne kavuştuktan yalnızca bir yıl sonra hayatını kaybetti.

Filistin resmi haber ajansı WAFA tarafından aktarılan bilgilere göre, işgale karşı duruşuyla tanınan Şubeki, 84 yaşında vefat etti. Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Ramallah'ta vefat eden Şubeki'yi rahmetle andı.

Şubeki'nin Hayatı ve Mücadelesi

Mart 2023'te, İsrail hapishanelerinden çıkan Şubeki, binlerce Filistinli esirin en yaşlısıydı. 1940 yılında Gazze'de doğan Şubeki, lisans eğitimini Kahire Üniversitesi'nde muhasebe alanında tamamladı.

Filistin Esirler Cemiyeti verilerine göre, Filistin Emniyet Teşkilatı'nda merkezi mali idareden sorumlu olarak görev yapan Şubeki, Arafat'ın Arap ülkelerine yaptığı seyahatlere de eşlik etti. 1993 yılında imzalanan Oslo Anlaşması'nın ardından Filistin'e döndü.

Şubeki, 2002'de İsrail ordusu tarafından Kızıldeniz'deki "Karine A" adlı gemiye düzenlenen operasyondan sonra askeri mühimmat taşıdığı iddiasıyla tutuklandı. O yıl tutuklandıktan sonra Eriha Hapishanesi'ne gönderilen Şubeki, 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ancak, cezası daha sonra 17 yıla düşürüldü.

Şubeki'nin ölümü, Filistin davası için mücadele edenler arasında derin bir üzüntü yarattı.

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