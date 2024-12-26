Filistinli Gazeteci Eymen el-Cedy, İlk Çocuğuna Kavuşmadan Hayatını Kaybetti

İsrail Saldırısında Hayatını Kaybeden Gazeteci Eymen el-Cedy

Filistinli gazeteci Eymen el-Cedy, ilk çocuğuna kavuşmadan İsrail assaultında hayatını kaybetti. Gazze Şeridi'nde sabah erken saatlerde düzenlenen saldırıda, Cedy’nin eşi, kocasının öldürüldüğü bombardımandan yalnızca saatler sonra doğum yaptı.

Bebek, Babasının Adını Taşıyor

Yerel kaynakların aktardığına göre, hamile eşi akşam saatlerinde doğum yaptı. Saldırının ardından dünyaya gelen bebeğe, babasının adı olan Eymen verildi. Bu durum, Eymen el-Cedy'nin hayatının son anında yaşanan trajik bir tesadüf olarak kaydedildi; ilk çocuğunu görmek, ona sahip olmak nasip olmadı.

Gazeteci Eymen el-Cedy’nin Vefatı

Cedy, Gazze'de foto muhabiri olarak çalışıyordu ve sivil halkın haklarını savunmak adına önemli görevlerde bulunmuştu. Saldırıda, sadece Eymen el-Cedy değil, aynı zamanda Faysal Ebu el-Kumsan, İbrahim eş-Şeyh Ali, Muhammed el-Led'a ve Fadi Hassune isimli diğer gazeteciler de hayatını kaybetti.

Medya Ofisi Açıklama Yaptı

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin ortasında yer alan Nusayrat Mülteci Kampı'na ait El-Kuds el-Yevm televizyonun canlı yayın aracına düzenlediği saldırıda 5 gazetecinin yaşamını yitirdiğini duyurdu. Açıklamada, bu olayla birlikte İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde hayatını kaybeden gazeteci sayısının 201'e çıktığını kaydedildi.