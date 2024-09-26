Filistinli Gazeteciler Avrupa Parlamentosu'nun Sakharov Ödülü'ne Aday Gösterildi

Filistinli Gazeteciler, Sakharov Ödülü Adayları Arasında!

Avrupa Parlamentosu (AP), her yıl insan hakları ve düşünce özgürlüğü konularında verdiği Sakharov Ödülü için bu yılki adaylarını açıkladı. Adaylar arasında, Gazze'deki İsrail saldırılarını uluslararası kamuoyuna duyuran Filistinli gazeteciler de bulunuyor.

Aday Gösterilen Gazeteciler

AP'den gelen açıklamaya göre, Sol Grup milletvekilleri, Vail ed-Dahduh ve oğlu Hamza ed-Dahduh ile birlikte, Şirin Ebu Akile, Yasir Murteca, Ruşdi es-Serrac ve Plestia Alaqad adlı gazetecileri aday gösterdi. Adaylar arasında yer alan Hamza, Şirin, Yasir ve Ruşdi, ne yazık ki İsrail ordusunun saldırıları sonucunda hayatlarını kaybetmişti.

Elon Musk da Aday

Ayrıca, sosyal medya platformu X'i satın alan ABD'li girişimci Elon Musk da bu yılki ödül için dikkat çeken bir aday oldu. Aşırı sağcı siyasi gruplar, Musk'ı 'insan hakları ve düşünce özgürlüğü alanındaki faaliyetleri' sebebiyle önermiştir. Diğer adaylar arasında Venezuela'da yarışan koalisyon adayı Edmundo Gonzalez, muhalif lider Maria Corina Machado ve barış hareketlerinin kurucuları Yael Admi ile Reem Hajajreh de bulunmaktadır.

Sakharov Ödülü Nedir?

1988 yılından bu yana verilen Sakharov Ödülü, Sovyet fizikçi ve muhalif Andrei Sakharov adına düzenlenmektedir. Ödül, düşünce özgürlüğünü destekleyen kişi veya kuruluşlara verilmektedir. Adaylar, AP'nin siyasi grupları ve en az 40 milletvekilinin imzasıyla belirlenmektedir.

2023 Sakharov Ödülü'nün finalisti, 17 Ekim'de açıklanacak ve kazanan, 24 Ekim'de belli olacak. Ödül, Fransa'nın Strazburg kentindeki AP Genel Kurul toplantısında 18 Aralık'ta takdim edilecektir.