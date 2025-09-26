Filistinli Gazeteciler Sendikası: İsrail için Uluslararası Soruşturma Talebi

Filistinli Gazeteciler Sendikası uluslararası soruşturma çağrısı yaptı

Gazetecilere yönelik saldırılar, belgelemeye ve korumaya vurgu

Filistinli Gazeteciler Sendikası, İsrail’in gazetecilere yönelik işlediği suçlara ilişkin bağımsız bir uluslararası soruşturma açılması ve sorumluların yargılanması çağrısında bulundu.

Sendika, 26 Eylül Uluslararası Filistinli Gazetecilerle Dayanışma Günü dolayısıyla yayımladığı açıklamada, 7 Ekim 2023’te başlayan saldırılardan bu yana işgalci İsrail'in 251’den fazla gazeteciyi öldürdüğünü, onlarcasını yaraladığını, kaybettirdiğini veya alıkoyduğunu belirtti.

Açıklamada ayrıca 670’ten fazla gazeteciye ait evin tamamen yıkıldığı ve 1000’den fazla gazetecinin birden fazla kez göç etmek zorunda bırakıldığı ifade edildi.

Sendika, işgal altındaki Filistin topraklarında çalışan gazetecilere uluslararası koruma sağlanmasını, yabancı basının Gazze’ye girişine izin verilmesini ve böylece sahadaki durumun profesyonel ve şeffaf biçimde aktarılmasının sağlanmasını talep etti.

Açıklamada, ihlallerin belgelenmesi için uluslararası kurumların desteklenmesi, bu dosyaların uluslararası mahkemelere taşınması ve bağımsız soruşturmaların açılması gerektiği vurgulandı. Basına yönelik saldırıların bilgi edinme hakkının açık ihlali olduğu kaydedildi.

Sendika, gazetecilere yönelik saldırı ve ihlallerin son bulması için uluslararası baskı araçlarının devreye sokulması çağrısında bulundu.

Metinde, özgür basının bugün modern çağın en yoğun baskı ve sistematik saldırılarıyla karşı karşıya olduğu, gazetecilerin hakikatin ilk savunucusu haline geldiği; devam eden saldırıların ise insanı, toprağı ve hafızayı hedef aldığı belirtildi.

Sendika son olarak, İsrail’i bu suçların tam sorumlusu olarak gösterdi ve eylemlerin Cenevre Sözleşmeleri’ne göre sivillere karşı işlenmiş savaş suçları kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi, İsrail saldırıları sonucu 7 Ekim 2023'ten beri 251 basın mensubunun yaşamını yitirdiğini açıklamıştı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 65 bin 549 Filistinli hayatını kaybetti, 167 bin 518 kişi de yaralandı.