Filistinli Gazeteciler Türkiye Basın Federasyonunu Ziyaret Etti

Amir Lafi başkanlığındaki Filistinli gazeteciler Türkiye Basın Federasyonunu ziyaret etti; Sinan Burhan destek sözü verdi, Lafi 'iki yılda 247 gazeteci öldü' uyarısında bulundu.

Yayın Tarihi: 27.08.2025 13:26
Güncelleme Tarihi: 27.08.2025 13:26
Filistinli Gazeteciler Türkiye Basın Federasyonunu Ziyaret Etti

Türkiye'deki Filistinli Basın Mensupları Derneği Başkanı Amir Lafi ve beraberindeki heyet, Türkiye Basın Federasyonu Başkanı Sinan Burhan'ı federasyonun genel merkezinde ziyaret etti.

Federasyon Başkanı Sinan Burhan'ın Açıklamaları

Burhan, ziyarette yaptığı konuşmada, iki yıldır İsrail'in Filistin'deki gazetecileri katlettiğini ve burada amaçlarının çocukların, kadınların sesinin duyulmaması olduğunu belirtti. Burhan, ayrıca şunları söyledi: "Özellikle son dönemde medyada bazı haberlerin azaldığını ifade ediyorlar. Biz de kendilerine federasyon olarak her türlü desteği vereceğiz. Filistin'deki gazetecileri susturmaya çalışsa da siyonist rejim, insanlık vicdanını, Türkiye'deki gazetecileri susturamayacak."

Dernek Başkanı Amir Lafi'nin Mesajı

Dernek Başkanı Amir Lafi ise Türkiye'ye teşekkür ederek, "Siyasi, medya ve halk olarak her yerden destek alıyoruz. Filistin'le ilgili haberler her zaman yayınlanıyor, bunun için teşekkür ediyoruz. Filistin'de yalnızca iki yılda 247 gazeteci İsrail saldırılarında öldürüldü. İsrail devleti gazetecileri susturmak istiyor. Yaşananların duyulmasını istemiyor. Türk medyasında Filistin ve Gazze ile ilgili haberler azaldı. Eğer bu haberler tamamen kesilirse, Gazze halkı bir kez daha ölür. Lütfen haberleri kesmeyin. Haberler kesilirse İsrail daha fazla soykırım yapar." dedi.

Federasyon, Filistinli meslektaşlarına her türlü desteği vereceğini vurguladı.

