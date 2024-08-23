Filistinli Gazetecinin Emmy Adaylığına Destek: Baskılara Rağmen İptal Yok

Filistinli Gazeteciye Emmy Adaylığı Desteği

ABD'deki Emmy Ödülleri adına Ulusal Televizyon Sanatları ve Bilimleri Akademisi (NATAS), Filistinli gazeteci Bisan Owda'nın adaylığını koruma kararı aldı. Bu karar, İsrail yanlısı bir grubun baskısına karşı verildi.

Gruptan Geldiği İddialara Yanıt

NATAS, Owda'nın Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC) ile bağlantılı olduğuna dair iddialar hakkında açıklama yaptı. Akademinin başkanı Adam Sharp, bu iddiaların asılsız olduğunu ve kanıt bulamadıklarını ilan etti. Owda'nın Belgeseli

Gazze'de yaşayan 25 yaşındaki gazeteci Bisan Owda, Emmy adaylığı olan belgeselinde, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'deki yaşamı ele alıyor. 'Ben Gazze'den Bisan ve Hala Hayattayım' ismini taşıyan bu eser, uluslararası televizyon dünyasında dikkat çekti.

Baskılar ve Tepkiler

İsrail yanlısı Barış için Yaratıcı Topluluk (CCFP) adlı grup, Owda'nın FHKC etkinliklerine katıldığını ve antisemitik içerikler paylaştığını öne sürdü. Grup, bu nedenle NATAS'tan gazetecinin ödüle adaylığını iptal etmesini talep etmişti. Ancak, NATAS, özgür gazeteciliğin farklı bakış açılarını destekleme misyonunu sürdüreceğini vurguladı.

Özetle, Bisan Owda'nın Emmy adaylığı uluslararası ortamda tartışmalara yol açsa da, akademi bu özgürlüğü ve çeşitliliği koruma kararlılığını sürdürüyor.