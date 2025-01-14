Filistinli Genç Kız, Sosyal Medya ile Ailesine Destek Oluyor

Filistinli Genç Kız, Çiftliği ile Ailesine Destek Oluyor

Beytüllahim kentinde yaşayan 12 yaşındaki Habibe Salah, küçük bir çiftlikte hayvan yetiştiriciliği yaparak hem ailesinin geçimine katkıda bulunuyor hem de hayallerini gerçekleştirmeye çalışıyor. Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım ve ürün satışı ile dikkat çeken Habibe, azmiyle örnek oluyor.

Çiftliğini Büyütme Hedefi

Habibe, çiftliğinde küçükbaş ve kanatlı hayvan yetiştirdiğini belirterek, "Büyütmeyi ve ileride veteriner olmayı hedefliyorum. Hayvanlarla ilgilenmek benim için çok önemli" dedi.

Ailesini Desteklemek İçin Çiftlik Kurdu

İsrail'in 7 Ekim 2023'teki saldırılarının ardından, ailesinin ekonomik durumu kötüleşti ve bu nedenle babasıyla küçükbaş ve kanatlı hayvan yetiştiriciliği yapmaya başladılar. Habibe, Habibe Çiftliği'nde ürettikleri süt ve yumurta gibi ürünleri sosyal medya aracılığıyla pazarlıyor.

Sosyal Medyada Başarı

Her gün yaptığı işlerin sosyal medyada ilgi gördüğünü ifade eden Habibe, "Takipçilerim, günlük yaşantımı görmekten memnun" diye belirtti. Çiftlikteki diğer ürünlerin satışını da yaptığını ekledi.

Baba Ahmed Salah'ın Görüşleri

Baba Ahmed Salah da, "Daha iyi bir yaşam sağlamak için çiftlik projemiz tamamen doğal ve katkı maddesi içermeyen ürünlerle ilerliyor" dedi. Ekonomik zorluklar karşısında ailecek çalışarak gelişme kaydettiklerini anlattı.

Gelecek Planları

Aile, çiftliklerini genişletmeyi ve çeşitli bitki türleri ile hayvanları dahil ederek üretimlerini artırmayı planlıyor. Ayrıca, doğal ürünlere olan ilginin sürekli arttığını vurgulayan Ahmed Salah, müşteri mavi ile ilgili bilgi verdi.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Beytüllahim kentinde yaşayan 12 yaşındaki Habibe Salah, evlerinin yakınındaki küçük bir çiftlikte, küçükbaş ve kanatlı hayvan yetiştiriciliğinden elde ettikleri ürünleri sosyal medyada pazarlayarak, ailesinin geçimine destek oluyor. Filistinli kızın babasıyla işlettiği, "Habibe Çiftliği"nde beslenen hayvanlardan elde edilen süt ve süt ürünleri ile yumurtanın yanı sıra bölgede üretilen zeytin ve zeytinyağı gibi gıda ürünleri satışa sunuluyor. Habibe, sosyal medya hesabından babasıyla çiftlikte yaptığı işleri ve günlük rutinini takipçileriyle paylaşıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Beytüllahim kentinde yaşayan 12 yaşındaki Habibe Salah, evlerinin yakınındaki küçük bir çiftlikte, küçükbaş ve kanatlı hayvan yetiştiriciliğinden elde ettikleri ürünleri sosyal medyada pazarlayarak, ailesinin geçimine destek oluyor. Filistinli kızın babasıyla işlettiği, "Habibe Çiftliği"nde beslenen hayvanlardan elde edilen süt ve süt ürünleri ile yumurtanın yanı sıra bölgede üretilen zeytin ve zeytinyağı gibi gıda ürünleri satışa sunuluyor. Habibe, sosyal medya hesabından babasıyla çiftlikte yaptığı işleri ve günlük rutinini takipçileriyle paylaşıyor.