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Filistinli Gençlerin Hakları Tehdit Altında

Filistinli gençlerin temel haklarından yoksun olduğunu belirten Bakan Yardımcısı Slameh, yaşanan sorunlara dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 22.08.2024 16:41
Güncelleme Tarihi: 22.08.2024 16:41
Filistinli Gençlerin Hakları Tehdit Altında

Filistinli Gençlerin Temel Hakları Tehlikede

Filistin Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Mujahed Slameh, Filistinli gençlerin yaşadığı sıkıntılara dair dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Slameh, "Ekim 2023'ten bu yana 10 binden fazla Filistinli genç tutuklandı ve birçok genç yaşamını yitirdi. Gazze Şeridi'nde altyapının %80'i harap oldu. Gençlerimiz, temel haklardan mahrum." dedi.

Kazan'da Gençlik Zirvesi Düzenlendi

Kazan'da, "Dijitalleşme ve Gençlik Politikasının Modern Araçları: Zorluklar ve Uygulamalar" başlıklı oturum gerçekleştirildi. Tataristan Cumhuriyeti Reisi Yardımcısı Timur Suleymanov'un moderatörlüğünde düzenlenen bu oturumda, Tataristan Gençlik İşleri Bakanı Renat Sadıkov, Libya Gençlik Bakanı Fatallah Abd al-Latif Elzunni, Güney Afrika Kadın, Gençlik ve Engelliler Bakan Yardımcısı Steve Letsike de yer aldı.

Dijitalleşmenin Faydaları

Bakan Sadıkov, oturumda yaptığı konuşmada, gençlere yönelik projelerle dijitalleşmenin sağladığı fırsatları vurguladı. Tataristan genelinde 130'dan fazla gençlik merkezinin yenilendiğini belirten Sadıkov, gençlerin gelişimi için atılan adımları aktardı.

Filistin Gençleri İçin Umut

Filistin Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Slameh, gençlerin eğitim ve toplumsal sorunların çözümünde yer alması için çalışmalar yürüttüklerini ifade etti. En son yaptığı açıklamada, bu uluslararası zirve sırasında Filistin’in karşılaştığı zorlukların dikkate alınması için umutlu olduklarını belirtti.

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