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Filistinli Gruplar Çin'deki Anlaşmayı Hızla Uygulama Kararı Aldı

Filistinli liderler, Pekin'de gerçekleştirilen uzlaşı toplantısının ardından birlik ve ulusal hükümet kurma kararı aldıklarını duyurdu.

Yayın Tarihi: 23.07.2024 18:21
Güncelleme Tarihi: 23.07.2024 18:53
Filistinli Gruplar Çin'deki Anlaşmayı Hızla Uygulama Kararı Aldı

Filistinli Yetkiliden Önemli Açıklama

Filistin Ulusal Girişim Hareketi'nin Genel Sekreteri Mustafa el-Bergusi, Pekin'de yapılan anlaşmanın hızla hayata geçirileceğini duyurdu. Bergusi, "Filistinli gruplar uzlaşı anlaşmasını pratik adımlarla ivedilikle uygulamaya başlayacak," dedi.

Pekin Anlaşmasının Önemi

21-22 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilen toplantılar sonrası Bergusi, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın tüm gruplarla istişare görüşmeleri yaparak geçici bir ulusal birlik hükümeti kurma çalışmalarına başlayacağını aktardı. Ayrıca, "Zaman daralıyor. İsrail, Filistin meselesini tasfiye etmek için çalışıyor," vurgusunda bulundu.

İşbirliği ve Ortak Duruş

Hamas Hareketi yöneticisi Musa Ebu Merzuk, toplantılardaki olumlu havaya dikkat çekerek, "Tüm Filistinli gruplar, Gazze Şeridi'ne yönelik katliam savaşına karşı ortak duruş sergiledi," ifadelerini kullandı. Ebu Merzuk, ayrıca "Pekin bildirisinde Filistinli tüm grupların soykırım savaşına karşı tek vücut halinde olduğunu vurguladık," şeklinde konuştu.

Geçmiş Anlaşmalara Vurgu

Bildiride Mısır, Cezayir ve Rusya'da imzalamış geçmiş anlaşmaların uygulanması talep edilerek, "Kudüs başkentli bağımsız Filistin devleti için çabalara devam edeceğiz," denildi. Ebu Merzuk, "İşgale karşı direniş, uluslararası hukuk gereği Filistin halkının hakkıdır," diyerek gruplar arasındaki mutabakatı pekiştirdi.

Ulusal Hükümetin Kurulması

Pekin'de ele alınan konular arasında ulusal bir uzlaşı hükümetinin kurulması yer aldı. "Filistin Ulusal Meclisinin yeniden oluşturulması zorunludur," diyen Ebu Merzuk, siyasi ortaklıkları derinleştirmek için geçmiş anlaşmaların geçerliliğine vurgu yaptı.

Aralarında Fetih Hareketi ve Hamas'ın da bulunduğu Filistinli 14 grubun üst düzey temsilcileri...

Aralarında Fetih Hareketi ve Hamas'ın da bulunduğu Filistinli 14 grubun üst düzey temsilcileri, Çin’de yapılan toplantıda bir araya geldi.

Aralarında Fetih Hareketi ve Hamas'ın da bulunduğu Filistinli 14 grubun üst düzey temsilcileri...

Aralarında Fetih Hareketi ve Hamas'ın da bulunduğu Filistinli 14 grubun üst düzey temsilcileri, Çin’de yapılan toplantıda bir araya geldi.

Aralarında Fetih Hareketi ve Hamas'ın da bulunduğu Filistinli 14 grubun üst düzey temsilcileri...

Aralarında Fetih Hareketi ve Hamas'ın da bulunduğu Filistinli 14 grubun üst düzey temsilcileri, Çin’de yapılan toplantıda bir araya geldi.

Aralarında Fetih Hareketi ve Hamas'ın da bulunduğu Filistinli 14 grubun üst düzey temsilcileri...

Aralarında Fetih Hareketi ve Hamas'ın da bulunduğu Filistinli 14 grubun üst düzey temsilcileri, Çin’de yapılan toplantıda bir araya geldi.

Aralarında Fetih Hareketi ve Hamas'ın da bulunduğu Filistinli 14 grubun üst düzey temsilcileri...

Aralarında Fetih Hareketi ve Hamas'ın da bulunduğu Filistinli 14 grubun üst düzey temsilcileri, Çin’de yapılan toplantıda bir araya geldi.

Aralarında Fetih Hareketi ve Hamas'ın da bulunduğu Filistinli 14 grubun üst düzey temsilcileri...

Aralarında Fetih Hareketi ve Hamas'ın da bulunduğu Filistinli 14 grubun üst düzey temsilcileri, Çin’de yapılan toplantıda bir araya geldi.

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