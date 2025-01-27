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Filistinli Gruplar: İsrail'in Tehcir Planı Suya Düştü

Filistinli gruplar, ateşkesle kuzeye dönüşlerin başlamasının İsrail'in tehcir planını boşa çıkardığını bildirdi.

Yayın Tarihi: 27.01.2025 17:36
Güncelleme Tarihi: 27.01.2025 17:36
Filistinli Gruplar: İsrail'in Tehcir Planı Suya Düştü

Filistinli gruplar, İsrail'in 471 gün süren saldırıları sonrasında gerçekleşen ateşkesin ardından, Filistinlilerin kuzeye dönüşünün "tehcir planı"nı boşa çıkardığını duyurdu.

Bu açıklama, Filistinli grupların çoğunu temsil eden "Ulusal ve İslami Grupları Takip Konseyi" tarafından yapıldı. Açıklamada, büyük dönüş anının yaklaştığı vurgulanarak, İsrail'in Filistinlileri kuzeyden tehcire yönelik planının suya düştüğü kaydedildi.

Ayrıca, Filistin davasının en kritik dönemlerinden birine tanıklık edildiği belirtilirken, İsrail'in Gazze Şeridi’ni boşaltma planının "kararlılık ve azimle" engellendiği ifade edildi. Konsey, Filistinlilerin, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı tehcir planını engelleyeceğini duyurdu.

Filistinli gruplar, geri dönenlerin karşılanması için ilk yardım ve barınma gibi imkanların sağlanacağını belirtti. İsrail'in yerel saatle 07.00'de geçişe izin vermesiyle, Gazze Şeridi'nin kuzeyi ve güneyini ayıran Netzarim Koridoru üzerinden on binlerce Filistinli, taşıyabildikleri eşyalarıyla Reşid Caddesi'nden kuzeye doğru yaya olarak geçmeye başladı. Araçlar ise birkaç saat sonra "güvenlik" kontrollerinin ardından yola çıktı.

Gazze ve kuzey bölgelerine dönüş, İsrail ordusunun 27 Ekim 2023'te Gazze'nin ortasında kurduğu Netzarim Koridoru üzerindeki iki noktadan gerçekleştirildi.

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