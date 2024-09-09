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Filistinli Gruplardan Ayşenur Eygi'ye Destek Açıklaması

Filistinli gruplar, Ayşenur Eygi’nin mücadelesini simge olarak gördüklerini açıkladı ve İsrail'in cezalandırılmasını talep etti.

Yayın Tarihi: 09.09.2024 23:10
Güncelleme Tarihi: 09.09.2024 23:10
Filistinli Gruplardan Ayşenur Eygi'ye Destek Açıklaması

Filistinli Gruplardan Ayşenur Eygi'ye Destek

Filistinli gruplar, İsrail askerleri tarafından hayatını kaybeden Türk-Amerikan aktivist Ayşenur Ezgi Eygi için duygusal bir açıklama yaptı. Eygi'nin, "Filistin'de ve dünyada mücadelenin simgesi" olarak kalacağını vurgulayan gruplar, İsrail'in aktivistleri hedef almasının sonucunda bu faillerin cezalandırılması gerektiğini belirtti.

Gazze'deki Durum ve Toplantı

Filistin Ulusal ve İslami Güçler Komitesi, Gazze'deki grupların çoğunluğunu bir araya getiren önemli bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda, Nablus’un güneyindeki Beyta kasabasında yaşanan olayların ağır sonuçları ve bu durumun yaratmış olduğu kayıplar ele alındı.

Dayanışma Çağrısı

Açıklamada, "Yaşananlar, hayatını kaybedenler, yaralananlar ve alıkonulanlar açısından büyük bedeller getirmiştir. Ayşenur, bu mücadelenin simgesi olarak anılacaktır" ifadesine yer verildi. Filistin halkı ile dayanışma gösteren birçok aktivistin, bölgede yaşanan baskılara karşı çıktığı aktarıldı.

İsrail Politikaları ve Uluslararası Tepki

Eygi’nin öldürülmesi, İsrail'in uluslararası aktif kişilere yönelik politikalarının bir devamı niteliğinde olduğu kaydedildi. Açıklamada, "İsrail’in uluslararası aktivistlere karşı işlediği ihlallerin sürmesi, bu suçlara karşı caydırıcı önlemlerin alınmaması ile alakalıdır" denildi.

Şehit Ayşenur'un Hayatı

Aktivist Ayşenur Ezgi Eygi, 6 Eylül'de Batı Şeria'daki bir protesto sırasında, İsrail keskin nişancısı tarafından vurularak hayatını kaybetti. 26 yaşındaki Eygi, Filistin halkının özgürlüğü için mücadele eden önemli bir simge olarak tarihe geçti.

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