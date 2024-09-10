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Filistinli Gruplardan İsrail'e Sert Tepki: 'Holokost Fırını' Benzeri Saldırılar

Filistinli gruplar, İsrail'in yerinden edilen sivillere yönelik hava saldırılarına güçlü bir tepki göstererek benzetmelerde bulundu.

Yayın Tarihi: 10.09.2024 19:43
Güncelleme Tarihi: 10.09.2024 19:43
Filistinli Gruplardan İsrail'e Sert Tepki: 'Holokost Fırını' Benzeri Saldırılar

İsrail'in Saldırıları Tepki Çekti

Filistinli gruplar, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Han Yunus kentinde, sivillerin barındığı çadırlara düzenlediği hava saldırılarına karşı sert açıklamalarda bulundu.

Filistin Ulusal ve İslami Güçler Komitesi Açıklama Yayımladı

Gazze'deki önde gelen Filistinli grupların oluşturduğu 'Filistin Ulusal ve İslami Güçler Komitesi', yaptığı yazılı açıklamada İsrail'in bu saldırılarını kınadı.

Açıklamada, “Siyonist düşman güçlerinin masum ve savunmasız halkımıza karşı gerçekleştirdiği saldırılar, adeta Neo-Nazi Holokost fırınlarına dönüşmüştür,” ifadelerine yer verildi. Bu saldırıların, yerinden edilmiş sivillerin çadırlarının hedef alınmasına yönelik olduğuna dikkat çekildi.

Saldırılar Uluslararası Dikkat Çekiyor

Açıklamada ayrıca, İsrail’in bu katliamının uluslararası kamuoyunun, özellikle de demokratik ülkelerin ve insani yardım kuruluşlarının gözleri önünde gerçekleştiği vurgulandı. "İsrail, modern tarihte insanlığa karşı büyük bir soykırıma imza attı,” denildi.

Son olarak, “İsrail'in Mevasi veya diğer katliamlarda direnişçilerin bulunduğu yönündeki iddialarının gerçekle hiçbir ilgisi yoktur,” ifadeleriyle sürecin net bir şekilde ele alındığı belirtildi. Henüz saldırının ardından yapılan açıklamalara göre, bu saldırılarda en az 40 kişi yaşamını yitirmiş, 60 kişi yaralanmıştır.

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