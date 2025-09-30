Filistinli gruplardan Trump'ın Gazze planına farklı tepkiler

ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'da açıkladığı ve 20 maddeden oluştuğu belirtilen "Gazze Çatışmasını Sonlandıracak Kapsamlı Plan"a Filistinli siyasi ve direniş grupları farklı tepkiler verdi. Fetih Hareketi memnuniyetini bildirirken, İslami Cihad, Filistin Ulusal Girişim Hareketi ve Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC) planı sert ifadelerle reddetti.

Fetih Hareketi: Memnuniyet ve işbirliği vurgusu

Fetih Hareketi tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Masum insanların kanının akmasının önlenmesine ve bölgede uluslararası meşruiyet temelinde barışın sağlanmasına yönelik ABD Başkanı Donald Trump'ın dahil olduğu tüm bölgesel ve uluslararası çabaları memnuniyetle karşılıyoruz." denildi.

Açıklamada ayrıca ateşkesin sağlanması, insani yardımların ulaştırılması, esir ve rehinelerin serbest bırakılması, uluslararası mekanizmalar oluşturulması, İsrail'in tek taraflı ihlallerinin durdurulması ve vergi gelirlerinin serbest bırakılması için tüm taraflarla işbirliğine hazır olunduğu vurgulandı. Fetih, sürecin nihai hedefinin İsrail'in tam çekilmesi ve Filistin toprakları ile kurumlarının birliğine götürmesi gerektiğini belirtti.

Fetih'in açıklaması, Mahmud Abbas'ın New York'taki uluslararası konferansta açıkladığı reform programının tamamlanmasına bağlı kalındığını ve savaşın bitiminden sonraki bir yıl içinde başkanlık ve parlamento seçimlerine gitme taahhüdünün desteklendiğini de içerdi.

İslami Cihad: Planı "kesin bir dille" reddetti

Filistin İslami Cihad Hareketi Genel Sekreteri Ziyad en-Nehale, Trump'ın Gazze planını "kesin bir dille" reddettiklerini açıkladı. Nehale, Trump ile Netanyahu'nun ortak basın toplantısında ortaya koyduklarının "aslında bir ABD-İsrail anlaşması" olduğunu ve "tamamen İsrail'in tutumunu yansıttığını" söyledi.

Nehale, planın İsrail'in askeri olarak başaramadığı hedeflere siyaset yoluyla ulaşma girişimi olduğunu belirterek, bu açıklamayı "Bölgeyi uçuruma sürükleyecek bir çözüm yolu" olarak nitelendirdi.

Filistin Ulusal Girişim Hareketi: İşgali ve ırkçı baskıyı görmezden geliyor

Filistin Ulusal Girişim Hareketi (Mustafa el-Bergusi liderliğinde) Trump'ın planını, "İsrail lehine mutlak bir taraflılık içeren ve Filistin halkına karşı işgal ile ırkçı baskıyı görmezden gelen bir girişim" olarak tanımladı.

Hareketin açıklamasında, Netanyahu ve hükümetinin Filistin halkının direnişi sayesinde temel hedefleri olan etnik temizlik planını hayata geçirmekte başarısız olduğu, ancak Gazze'yi yıktıkları ve dünya tarafından her yıkılan ev, her kayıp için tazminat talep edilmesi gerektiği ifade edildi. Açıklamada ayrıca planın Filistin halkının tüm bileşenlerini yok saydığı ve çatışmanın tarihsel kökenlerini görmezden geldiği kaydedildi.

FHKC: Maddelerdeki belirsizlik endişe uyandırıyor

Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC) ise yaptığı yazılı açıklamada, "ABD'nin açık ve örtülü desteği ile işlenen Siyonist soykırım savaşını durdurmak"ın direniş öncelikleri arasında olduğunu belirtti.

FHKC açıklamasında, Netanyahu'nun Gazze'ye savaşla siyasi hedeflerine ulaşmayı amaçladığı iddia edilen sözde Trump planının direnişe teslim olma formülünü dayatmayı amaçladığı ve planın maddelerindeki belirsizliğin bu konuda oldukça hassas davranılmasını gerektirdiği vurgulandı.

Beyaz Saray planı ve liderlerin açıklamaları

Beyaz Saray, Trump tarafından açıklanan 20 maddelik planla ilgili olarak, planın taraflarca kabul edilmesi halinde "savaşın derhal sona ereceği", İsrail'in Gazze'den kademeli olarak geri çekileceği, Gazze'de Hamas'ın rolünün olmadığı yeni bir sürecin başlayacağı ve tüm esirlerin serbest kalacağı yönünde açıklamalar yapıldığını bildirdi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da planın "savaş hedeflerini gerçekleştirdiğini" belirterek desteğini açıkladı.