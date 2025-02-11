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Filistinli Gruplardan Trump'ın Gazze Planına Sert Tepki

Filistinli gruplar, Trump'ın Gazze planını savaş ilanı olarak değerlendiriyor ve Arap Zirvesi'nde harekete geçilmesini talep ediyor.

Yayın Tarihi: 11.02.2025 12:35
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 12:35
Filistinli Gruplardan Trump'ın Gazze Planına Sert Tepki

Filistinli Gruplardan Uyarı: Trump'ın Planı Savaş İlanı

Filistinli gruplar, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'yi işgal ve satın alma planının, Filistin halkının topraklarından sökülüp atılmasını hedeflemekle birlikte, bir savaş ilanı anlamına geldiğini belirtti.

Bu görüş, Filistin İslami ve Ulusal Güçler Koalisyonu'na bağlı Takip Komitesi'nin, Trump'ın 9 Şubat'ta yaptığı açıklamalara verdiği tepkiyle açıkça ifade edildi. Komite, Trump'ın son sözlerinin ABD-Siyonizm ortaklığının gerçek yüzünü ortaya koyduğunu vurguladı.

Açıklamada, "Bu durum halkımızın Gazze Şeridi'nden sökülüp atılmasını hedefleyen yeni bir savaş ilanı anlamına geliyor," denildi. Ayrıca, Trump'ın ifadelerinin, gelecek olan ABD yönetiminin niyetlerine dair tehlikeli bir işaret taşıdığına dikkat çekildi.

Komite, 27 Şubat'ta Mısır'ın ev sahipliğinde toplanacak olan Arap Zirvesi'nde bu tehlikeli planlara karşı etkin adımlar atılması çağrısında bulundu.

Filistin İslami ve Ulusal Güçler Koalisyonu, Filistinlilerin herhangi bir siyasi veya insani formül altında yerinden edilmesine yönelik projelerin önünün kapatılması gerektiğini vurguladı. Arap dünyasına, İsrail'in işlediği suçların ifşası için uluslararası düzeyde derhal harekete geçme çağrısı yapıldı.

Açıklamada, Filistin davasının toprakları üzerindeki direnişinin güçlendirilmesi gerektiği belirtildi. Ayrıca, Filistin halkının Gazze, Batı Şeria ve İsrail içindeki kararlılığına siyasi ve maddi destek verilmesinin önemine vurgu yapıldı.

Arap ülkelerine, zorla göç ettirme planlarına yönelik Amerikan baskılarını reddetmelerinin önemine de dikkat çekildi. Bu bağlamda, herhangi bir müsamahanın, "işgalin devam eden suçlarına doğrudan ortak olmak" anlamına geleceği ifade edildi.

Açıklama, "Göç ettirme yok, yerinden sökülme yok, teslim olmak yok. Gazze dimdik ayakta kalacak ve Filistin tümden halkının olacaktır," ifadeleriyle son buldu.

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