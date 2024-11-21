Filistinli Gruplardan UCM'nin Netanyahu Kararına Destek

Filistinli Gruplar, UCM'nin Netanyahu Hakkındaki Kararını Destekliyor

Filistinli gruplar, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında çıkarılan tutuklama emrini sevinçle karşıladı. Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Kurulu Üyesi Vasıf Ebu Yusuf, AA'ya yaptığı açıklamada, "Netanyahu ve Gallant'a yönelik tutuklama emirlerinin çıkarılması, İsrail'in Gazze'deki soykırım suçlarının durdurulması için bir umut ışığıdır" dedi.

Kararın Önemi

Ebu Yusuf, bu kararın, İsrail'in işlediği suçları ve saldırılarını durdurma konusundaki umudu artırdığını ifade ederek, "Olağanüstü öneme sahip" olduğunu belirtti. Gazze'deki çocuklar, kadınlar ve sivillerin sistematik olarak yok edildiğini ve bu durumun işgal altındaki Batı Şeria'nın parçalanmasına neden olduğunu dile getirdi.

Cesur Bir Adım

Fetih Hareketi Sözcüsü Abdulfettah Devle, Netanyahu ve Gallant'a karşı alınan tutuklama emrini, işgal hükümetinin suçları karşısında "cesur bir adım" olarak nitelendirdi. Devle, kararı uluslararası adalet ve insan hakları açısından bir "zafer" olarak değerlendirdi ve cezasızlık politikasının sona erdiğine dair önemli bir mesaj olduğunu vurguladı.

Hamas ve Diğer Tepkiler

Hamas, UCM'nin kararını memnuniyetle karşıladı ve bunun, ABD yönetiminin İsrail'in savaş suçlarına ilişkin engellemeye çalıştığı bir adım olduğunu kaydetti. Hamas, UCM'ye, "Filistin halkına karşı en ağır cinayetler işleyen İsrail liderlerinin hesap vermesi için kapsamın genişletilmesi" çağrısında bulundu.

Batılı Ülkeler Üzerine Baskı

Filistin Ulusal Girişim Hareketi Genel Sekreteri Mustafa el-Bergusi de kararı memnuniyetle karşıladı ve Batılı hükümetlerin Netanyahu ve Gallant'ı tutuklaması gerektiğini vurguladı. Bergusi, "Batılı ülkeler, uluslararası hukuka saygı ile İsrail'e yönelik önyargılar arasında bir seçim yapmak zorundadır" ifadelerini kullandı.

UCM, bugün yaptığı açıklamada, "Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar" nedeniyle Netanyahu ve Gallant hakkında tutuklama emri çıkardığını duyurmuştu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.