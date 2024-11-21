DOLAR
34,48 -0,07%
EURO
36,22 0,31%
ALTIN
2.952,84 -0,61%
BITCOIN
3.365.090,17 -3,56%

Filistinli Gruplardan UCM'nin Netanyahu Kararına Destek

Filistinli gruplar, UCM'nin Netanyahu ve Gallant hakkında aldığı tutuklama kararını büyük bir memnuniyetle karşıladı.

Yayın Tarihi: 21.11.2024 19:46
Güncelleme Tarihi: 21.11.2024 19:46
Filistinli Gruplardan UCM'nin Netanyahu Kararına Destek

Filistinli Gruplar, UCM'nin Netanyahu Hakkındaki Kararını Destekliyor

Filistinli gruplar, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında çıkarılan tutuklama emrini sevinçle karşıladı. Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Kurulu Üyesi Vasıf Ebu Yusuf, AA'ya yaptığı açıklamada, "Netanyahu ve Gallant'a yönelik tutuklama emirlerinin çıkarılması, İsrail'in Gazze'deki soykırım suçlarının durdurulması için bir umut ışığıdır" dedi.

Kararın Önemi

Ebu Yusuf, bu kararın, İsrail'in işlediği suçları ve saldırılarını durdurma konusundaki umudu artırdığını ifade ederek, "Olağanüstü öneme sahip" olduğunu belirtti. Gazze'deki çocuklar, kadınlar ve sivillerin sistematik olarak yok edildiğini ve bu durumun işgal altındaki Batı Şeria'nın parçalanmasına neden olduğunu dile getirdi.

Cesur Bir Adım

Fetih Hareketi Sözcüsü Abdulfettah Devle, Netanyahu ve Gallant'a karşı alınan tutuklama emrini, işgal hükümetinin suçları karşısında "cesur bir adım" olarak nitelendirdi. Devle, kararı uluslararası adalet ve insan hakları açısından bir "zafer" olarak değerlendirdi ve cezasızlık politikasının sona erdiğine dair önemli bir mesaj olduğunu vurguladı.

Hamas ve Diğer Tepkiler

Hamas, UCM'nin kararını memnuniyetle karşıladı ve bunun, ABD yönetiminin İsrail'in savaş suçlarına ilişkin engellemeye çalıştığı bir adım olduğunu kaydetti. Hamas, UCM'ye, "Filistin halkına karşı en ağır cinayetler işleyen İsrail liderlerinin hesap vermesi için kapsamın genişletilmesi" çağrısında bulundu.

Batılı Ülkeler Üzerine Baskı

Filistin Ulusal Girişim Hareketi Genel Sekreteri Mustafa el-Bergusi de kararı memnuniyetle karşıladı ve Batılı hükümetlerin Netanyahu ve Gallant'ı tutuklaması gerektiğini vurguladı. Bergusi, "Batılı ülkeler, uluslararası hukuka saygı ile İsrail'e yönelik önyargılar arasında bir seçim yapmak zorundadır" ifadelerini kullandı.

UCM, bugün yaptığı açıklamada, "Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar" nedeniyle Netanyahu ve Gallant hakkında tutuklama emri çıkardığını duyurmuştu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

25 kuruşa alışılamamışken, plastik poşetlere zam çalışması: O fiyata satılacak

Emekliye zam müjdesi! Ocak’ta zamma 2.000 TL eklenecek!

Erdoğan’dan emekli maaşı açıklaması! ‘Yüzde 74 zam verildi’

İŞKUR’dan son 2 gün uyarısı! Binlerce İUP’li alınacak! Maaşlar artmıştı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erzincan'da Feci Kaza: Anne Hayatını Kaybetti, 3 Yaralı
2
Beykoz'da Şiddetli Rüzgarda Ağaç Devri, Bir Kişi Yaralandı
3
Iğdır'da Eşini Bıçaklayan Uzman Çavuş Tutuklandı
4
Ayhan Bora Kaplan Suç Örgütü Davasında Duruşma Devam Ediyor
5
Yenidoğan Çetesi Davası Duruşması Yarın Devam Edecek
6
Marmara ve Ege Denizi'nde Fırtına Uyarısı

İŞKUR’dan son 2 gün uyarısı! Binlerce İUP’li alınacak! Maaşlar artmıştı

Erdoğan’dan emekli maaşı açıklaması! ‘Yüzde 74 zam verildi’

Emekliye zam müjdesi! Ocak’ta zamma 2.000 TL eklenecek!

Ne akaryakıt ne altın bu kadar arttı! Faturalara 6 ayda yüzde 75 zam: Çeşme suyu da arşa çıktı

Asgari Ücret Harekatı: Talepler TBMM’ye Taşındı! Zammın Tabanı Belirleniyor

25 kuruşa alışılamamışken, plastik poşetlere zam çalışması: O fiyata satılacak

Kredi limitleri arşa ulaştı! 3 milyon TL 60 ay vadeli faizsiz krediniz hazır!

Bu sabah raflara bakan gözlerini açacak! 359 TL’den 155 TL’ye düştü yetişen alacak

Kasım ayında faizsiz kredilerde limit artışı: Yeni kampanyalar devrede

Harika Kasım furyasına BİM’de dahil oldu! BİM 26 Kasım’da sepete attığın kalacak

Kasım faturalarını eritecek destek! O kişiler 1250 TL desteklenecek

Yeni Yılda Milyonların Geliri Artacak: İşte Yeni Maaşlar