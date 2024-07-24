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Filistinli Grupların Pekin Diyaloğu Üzerine Değerlendirmeleri

Filistinli gruplar, Pekin Diyaloğu aracılığıyla ulusal birliği sağlama çabalarını vurguladı ve uygulama beklentilerini dile getirdi.

Yayın Tarihi: 24.07.2024 11:48
Güncelleme Tarihi: 24.07.2024 11:48
Filistinli Grupların Pekin Diyaloğu Üzerine Değerlendirmeleri

Filistinli Grupların Pekin Diyaloğu Üzerine Değerlendirmeleri

Filistinli siyasi partiler ve gruplar, Çin'in başkenti Pekin'de imzalanan "Pekin Diyaloğu" aracılığıyla ulusal birlik sağlama hedeflerini vurguladılar. Bu diyalog, daha önceki birçok anlaşmanın aksine, somut bir şekilde uygulanması beklenen bir sonuç olarak ortaya çıktı.

Teysir Nasrullah'ın Açıklamaları

Fetih Hareketi Devrim Konseyi Üyesi Teysir Nasrullah, uzlaşı hükümetinin kurulmasının, İsrail saldırılarının durdurulmasına bağlı olduğunu belirtti. Nasrullah, hareketlerinin bu diyaloğun başarıya ulaşması adına gerekli adımları atacağını ifade etti.

Hamas'ın Umutları

Musa Ebu Merzuk, Hamas'ın Uluslararası İlişkiler Ofis Başkanı olarak, uzlaşının uygulamaya geçirilmesi umudunu dile getirdi. Ebu Merzuk, 7 Ekim tarihinde yaşanan olayların ardından, Filistin'in ulusal birliğinin sağlanması gerektiğini vurguladı.

İslami Cihad'ın Kararlılığı

Filistin İslami Cihad Hareketi Siyasi Büro Üyesi İhsan Ataya, hareketin İsrail'in tanınmasına dair hiçbir formülü kabul etmediğini belirtti. Ataya, FKÖ ile ilgili taleplerinin ulusal birlik açısından hayati önem taşıdığını ifade etti.

Mustafa el-Bergusi'nin Mesajı

Mustafa el-Bergusi, Filistin Ulusal Girişim Hareketi Genel Sekreteri olarak, Pekin Diyaloğu'nun, Filistin ulusal birliğinin sağlanmasında büyük bir adım olduğunu belirtti. Bergusi, anlaşmanın derhal hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı.

Filistin Halk Partisi'nin Beklentileri

Fehmi Şahin, Filistin Halk Partisi Siyasi Büro Üyesi olarak, Pekin Diyaloğu'nun sonuçlarının, Filistin halkının isteklerini yeterince yansıtmadığını ifade etti. Halkın beklentisinin derhal somut adımlar atılması yönünde olduğunu belirtti.

Toplantılar, uzun süredir devam eden siyasi ve coğrafi bölünmeyi sona erdirmek amacıyla gerçekleştiriliyor. 2007'den bu yana Hamas Gazze'yi yönetiyor, Batı Şeria ise Fetih tarafından. Pekin toplantısı, daha önceki Moskova ve başka yerlerde yapılan görüşmelerin bir devamı niteliğinde.

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