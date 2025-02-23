Filistinli İbrahim es-Şaviş: 'İşkence insanlık dışı ve tarif edilemez'

Serbest bırakılan Filistinli İbrahim es-Şaviş, İsrail hapishanelerinde maruz kaldığı işkenceleri insanlık dışı olarak tanımladı.

Yayın Tarihi: 23.02.2025 21:13
Güncelleme Tarihi: 23.02.2025 21:13
Filistinli İbrahim es-Şaviş: 'İşkence insanlık dışı ve tarif edilemez'

Serbest Bırakılan Filistinli İbrahim es-Şaviş’in Anıları

Hamas ile İsrail arasında gerçekleşen esir takası kapsamında serbest kalan Filistinli öğretmen İbrahim es-Şaviş, suçsuz yere tutulduğu İsrail hapishanelerinde maruz kaldığı acı verici işkenceleri unutmuyor. Şaviş, yaşadıklarını 'insanlık dışı ve tarif edilemez' olarak nitelendiriyor.

İşkence İzleri

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun beldesinde öğretmenlik yapan Şaviş, serbest bırakıldıktan sonra sosyal medya üzerinden paylaşılan görüntüleriyle dikkatleri üzerine çekti. İşkenceden kaynaklanan yaralar, zayıf düşmüş bedeni ve aynı zamanda yetersiz beslenmeye maruz kalması, onun zor günlerinin izlerini gözler önüne seriyor.

Alıkonma Anları

Şaviş, Aralık 2023 tarihinde bir okulda İsrail bombardımanından kaçtığı sırada alıkonduğunu aktardı. İsrail ordusunun bu okulda başlattığı şiddetli bir saldırının ardından 350 kişi alıkonulmuş, aralarından sadece 32'si Negev Hapishanesi’ne nakledilmiştir.

Yaşadığı İşkenceler

Alıkonma sırasında kıyafetleri çıkarılan Şaviş, sorgulanmak üzere Gazze'deki bir eve götürüldüğünde yaşadığı muameleyi 'insanlık dışı ve tarif edilemez' olarak tanımlıyor. Şaviş, 'Kırık camların üzerinde dizlerimin üzerine çökmüş bir haldeyken beni sürüklediler' diyerek hissettiği acıyı dile getiriyor. Ayrıca, 'askerler üzerime çıkıp zıplayarak şiddet uyguladı' diyerek fiziksel ve psikolojik işkencelerden söz ediyor.

Esaret Koşulları

Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı yakınındaki bir askeri kampa nakledilen Şaviş, burada stadı dev prefabriği binalarda tutulduklarını belirtirken, 'zeminin asfalt olduğunu, ince sünger ve battaniye ile uzun saatler soğukta bekletildiklerini' paylaşıyor. El ve ayaklarına vurulan zincirler, gözlerinin bağlanması gibi insanlık dışı muameleler, 45 gün boyunca devam etmiştir.

Bir Doğuş ve Cehennemden Kurtuluş

Negev Hapishanesi'ndeki şartların vahametini 'elektrik, köpek saldırısı ve aklınıza gelen bütün işkence çeşitlerinin var olduğu bir yer' ifadesiyle tanımlayan Şaviş, 'İsrail'i yücelten sloganlar' atmaya zorlandıkları dönemleri de anıyor. Su ve kış kıyafetlerinden mahrum kalmalarının yanı sıra, cezaevi koşullarında üç esir hayatını kaybetti. Serbest kaldığı 8 Şubat 2025 tarihini ise 'yeni bir doğum ve cehennemden kurtuluş' olarak nitelendiriyor.

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