Filistinli Kadın, İsmail Heniyye'yi Kahraman Olarak Anlattı

Burdur'da Filistinli Kadından Heniyye'ye Destek

Burdur'da yaşayan Filistinli Wıam Abu Mansour, İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye hakkında duygusal açıklamalarda bulundu. Heniyye'nin Filistinlilerin kahramanı olduğunu vurgulayan Mansour, "Kelime yetersiz kalıyor, onu tanıtmak için," diyerek sözlerine başladı.

Heniyye'nin Kahramanlığı Unutulmaz

Mansour, Heniyye'nin Filistin davasını dünyaya duyuran en cesur komutan olduğuna dikkat çekerek, "Onun kahramanlığı hem Filistin'de hem de İslam aleminde biliniyor. İslam'ı savunan en cesur komutanlardan biriydi. Allah ona cennet nasip etsin," ifadelerini kullandı.

Barış Umudu ve Minnet Duygusu

Mansour, Filistin davasına destek verenler için de şunları söyledi: "Heniyye öldü, ama onun gibi yenileri doğacak. Bu savaşın sona ermesini istiyorum. Türkiye'deki Müslümanlara, bizimle olan herkes için çok teşekkür ediyorum. Cenaze namazımıza katılanlar, Filistin Halkına desteklerini gösteriyor. Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Burdur'daki insanlara şükranlarımı sunuyorum."

İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için Burdur Ulu Camisi avlusunda kılınan gıyabi cenaze namazına katılan Filistinli Wıam Abu Mansour, AA muhabirine açıklamalarda bulundu. Filistinli Wıam Abu Mansour (ortada), AK Parti Burdur Milletvekili Adem Korkmaz (sağda) ve Burdur Müftüsü Ali Hayri Çelik'le (solda) hatıra fotoğrafı çektirdi.

İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için Burdur Ulu Camisi avlusunda kılınan gıyabi cenaze namazına katılan Filistinli Wıam Abu Mansour, AA muhabirine açıklamalarda bulundu. Filistinli Wıam Abu Mansour (ortada), AK Parti Burdur Milletvekili Adem Korkmaz (sağda) ve Burdur Müftüsü Ali Hayri Çelik'le (solda) hatıra fotoğrafı çektirdi.

İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için Burdur Ulu Camisi avlusunda kılınan gıyabi cenaze namazına katılan Filistinli Wıam Abu Mansour, AA muhabirine açıklamalarda bulundu. Filistinli Wıam Abu Mansour (ortada), AK Parti Burdur Milletvekili Adem Korkmaz (sağda) ve Burdur Müftüsü Ali Hayri Çelik'le (solda) hatıra fotoğrafı çektirdi.