Filistinli Kadın İsrail Askerleri Tarafından Vurularak Hayatını Kaybetti

İsrail Ordusunun Saldırısında Bir Filistinli Kadın Hayatını Kaybetti

Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Tulkerim kentinde, Rahaf el-Aşkar isimli 21 yaşındaki Filistinli kadın, İsrail askerleri tarafından başından vurularak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan el-Aşkar, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Filistin Sağlık Bakanlığı, bu sabah, Rahaf el-Aşkar’ın durumu hakkında resmi bir açıklamada bulunarak, kadının Nur Şems Mülteci Kampı’ndaki saldırı sırasında yaralandığını ve sonrasında hayatını kaybettiğini duyurdu.

İkinci Kadın Ölümü

Bugünkü olay, bölgedeki İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybeden ikinci kadın olmasıyla dikkat çekiyor. Daha önce, 23 yaşındaki Sündüs Cemal Muhammed Şelebi 8 aylık hamile olarak saldırılarda hayatını kaybetmişti.

Böylece, 7 Ekim 2023'ten bu yana, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te yaşanan çatışmalarda, 167'si çocuk olmak üzere toplam 909 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail'in Saldırıları Devam Ediyor

Ateşkesin ardından, 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından, 21 Ocak tarihinde, İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentine "Demir Duvar" adını verdiği bir saldırı başlattı. Bu dönemde 25 Filistinli yaşamını yitirdi.

İsrail ordusu, Cenin'de süren saldırılarına 27 Ocak ve 2 Şubat tarihlerinde Tulkerim ile tubas’ın El-Faria Mülteci Kampı ve Tamun beldesini de dahil ederek genişletti. 7 gün süren bu baskının ardından, ordunun 8 Şubat’ta Tamun'daki güçlerini geri çektiği açıklanmıştı.