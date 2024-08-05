Filistinli Kadın Vefa Cerrar Hayatını Kaybetti

Filistinli Kadın Hayatını Kaybetti

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde, Mayıs ayında İsrail güçleri tarafından gözaltına alınırken ağır yaralanan Vefa Cerrar (50), hayatını kaybetti. Cerrar, gözaltı sırasında iki bacağını kaybetmişti.

Oğlundan Duyuruldu

Vefa Cerrar'ın oğlu Huzeyfe Cerrar, annesinin vefatını duyururken duygusal bir açıklama yaptı: "Vefanın ve fedakarlığın simgesi olan, esir alınan, yaralanan, sabreden sevgili annemiz Vefa Cerrar, Aksa Tufanı'ndaki şehitlerin saflarına katıldı."

Aile Bilgileri

Ayrıca, 58 yaşındaki eşi Abdulcebbar Cerrar‘ın da Şubat 2024’ten bu yana İsrail cezaevinde idari tutuklu olduğu biliniyor.

Baskın Anı ve Yaralı Durumu

21 Mayıs'ta Cerrar’ın yaşadığı eve gerçekleştirilen baskın sırasında yaralanmış, dizlerinin altından ampüte olan bacakları nedeniyle ciddi sağlık sorunları yaşamıştır. Filistin avukatı Halid Mehacine, 28 Mayıs'ta Cerrar’ı ziyaret ettiğinde, kadının uyutulduğunu ve tutuklama prosedürlerine tabi olduğunu belirtmişti.

Serbest Bırakılması ve Saldırılar

Ağır yaralı durumdaki Vefa Cerrar, İsrail hastanesindeki ameliyatından birkaç gün sonra, 31 Mayıs’ta serbest bırakıldı. Mayıs sonundaki baskınlarda, Cenin kentinde 12 Filistinli yaşamını yitirirken, 21 kişi yaralanmış, birçok ev de hasar görmüştür.