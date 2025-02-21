Filistinli Kadından Umut: Gazze'de Ramazan Fenerleri

Rihan Şerab, Gazze'de insani yardım kutularını ramazan fenerlerine dönüştürerek çocuklara sevinç yaşatıyor.

Yayın Tarihi: 21.02.2025 12:53
Güncelleme Tarihi: 21.02.2025 12:53
Filistinli Kadından Umut: Gazze'de Ramazan Fenerleri

Gazze Şeridi’nde Ramazan Pınarı: Rihan Şerab’ın Fener Projesi

İsrail'in 7 Ekim 2023'te başlattığı saldırılar sonucu yok olan Gazze Şeridi'nde, Filistinli genç kadın Rihan Şerab, yerinden edilen ailelerin çocuklarına ramazan sevincini yaşatmak için farklı bir yöntem geliştirdi. Şerab, insani yardım kutularından yaptığı fenerlerle çocukların yüzünü güldürmeyi amaçlıyor.

İsrail ordusunun 16 ay süren bombardımanı sonrası Gazze'deki altyapı büyük hasar gördü ve 1,5 milyon insan yerinden oldu. Evsiz kalan Filistinliler, çadır ve sığınma merkezlerinde hayatta kalma mücadelesi veriyor. Gazze hükümeti, 2 Şubat'ta bölgeyi "felaket bölgesi" ilan etti.

Enkazlar Arasında Umut Işığı

Şerab, Han Yunus’taki bir çadırda yaşam sürerken, her yıl olduğu gibi ramazan ayını kutlama çabalarında pes etmedi. İnsani yardım kolilerinin kartonlarını kullanarak yarattığı fenerler, bölgedeki çocuklar için bir umut ışığı oldu. Şerab, “Yıllardır alıştıkları ramazan atmosferine geri dönmeleri için bu fenerleri yapıyorum,” diyerek, özellikle çocukları mutlu etmek için çabaladığını belirtti.

Yaratıcılık ve Dayanışma

Çadırını bir atölyeye dönüştüren Şerab, eski bir makasla keserek hazırladığı kartonları rengarenk kumaşlarla süslüyor. Fenerlerden bir kısmını ücretsiz dağıtırken, bir kısmını da cüzi bir fiyatla satmayı planlıyor. “Evimi ve sevdiklerimi kaybetmiş olabilirim ama bu zorlu şartlara rağmen Gazze halkını ramazan sevindirmek istiyorum,” dedi.

Daha önce ahşap malzemelerle fener üreten Şerab, İsrail’in ablukası sebebiyle şu an malzeme temin edemediğini belirtti. İsrail’in 7 Ekim'de başlattığı saldırılarda en az 48 bin 319 Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze'nin Ramazan Coşkusunu Yeniden Yaşatmak

Yapılan fenerlerin, Gazze'de geçen ramazan etkinliklerini canlandırmak ve çocukların gözlerindeki parıltıyı yeniden görmek için önemli olduğunu ifade eden Rihan Şerab, umut ışığını yeniden yakmaya çalıştığını vurguladı.

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