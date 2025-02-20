Filistinli Komutandan Şok Açıklama: "Biz Koruduk, İsrail Öldürdü"

Filistinli komutan, Shiri Bibas ve çocuklarının güvenli bir yerde tutulduğunu, ancak İsrail bombardımanında öldüğünü açıkladı.

Yayın Tarihi: 20.02.2025 14:41
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 14:41
Filistinli Komutandan Şok Açıklama: "Biz Koruduk, İsrail Öldürdü"

Filistinli Komutandan Çarpıcı İddia

Gazze'deki Filistinli bir saha komutanı, bugün teslim edilen 4 İsrailli esirden biri olan Shiri Bibas hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Komutan, Bibas'ın esir alındığında iki çocuğunun da kendisine verildiğini, çocukların güvenli bir yerde tutulduğunu ancak İsrail ordusunun onları öldürdüğünü ifade etti.

Baskının Ardındaki Gerçekler

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta, Bibas'ın ailesinin cenazesinin teslim edilmesi sırasında konuşan El Mücahidin Hareketi üyesi komutan, çocuklara iyi davrandıklarını belirtti. Komutan, "Esir alındığında ona olan şefkatimizden çocuklarını (Kfir ve Ariel) da ona verdik. Onlara güvenli ve rahat bir yerde barınma imkanı sağladık. Dinimiz İslam'ın da emrettiği üzere onlara iyi davrandık" dedi.

İsrail Saldırısı ve Aile İçin Trajik Son

Bibas ailesinin, İsrail'in gerçekleştirdiği bir saldırıda yaşamını yitirdiğini söyleyen komutan, "Ancak bu Nazi İsrail ordusunun vahşi ve ayrım gözetmeyen bombardımanları nedeniyle, kendilerini esir alan kişilerle birlikte öldüler" ifadelerini kullandı. Hamas'tan yapılan açıklamada da Bibas ailesinin bu saldırıda yaşamını yitirdiği bildirildi.

Hamas'ın Cenazeleri Teslim Töreni

Hamas, Gazze Şeridi'nde ölen 4 İsrailli esirin cenazesini, ateşkes ve esir takası anlaşması çerçevesinde Uluslararası Kızılhaç ekiplerine teslim etmişti. Teslim edilen cenazalar arasında Oded Lifshitz, Shiri Bibas, Ariel Bibas ve Kfir Bibas yer aldı.

İsrail Ordusunun Rolü

İsrail ordu radyosunun haberine göre, Bibas ailesinin Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'un doğusunda 4 ay boyunca tutulduğu ifade edildi. Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Hepsi, Siyonist işgal uçaklarının, tutuldukları yerleri kasıtlı olarak bombalamasından önce hayattaydı" dedi.

Ateşkes ve Esir Takası Anlaşması

Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes ve esir takası anlaşması, 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15 itibarıyla yürürlüğe girmişti. Esir takasının ilk altı turunda, İsrail hapishanelerindeki 1135 Filistinli esir ile Gazze'deki 19 İsrailli ve 5 Taylandlı esir serbest bırakılmıştı.

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