Filistinli Kuzenler 33 Yıldır İsrail Cezaevinde Tutuluyor

İsrail ordusu tarafından 1993 yılında gözaltına alınan Filistinli kuzenler Nasır Ebu Surur ve Mahmud Ebu Surur, tam 33 yıldır İsrail cezaevinde tutuluyor.

Filistin Esirler Cemiyeti'nden yapılan açıklamaya göre, 4 Ocak 1993'te İsrail güçleri tarafından gözaltına alınmış olan Nasır ve bir gün sonra gözaltına alınan kuzeni Mahmud, müebbet hapis cezasına çaptırıldı.

Bu süre zarfında, 33 yıldır hapiste tutulan Mahmud, kaybettiği anne ve babasına veda edemedi. Buna rağmen, farklı alanlarda lisans ve yüksek lisans diplomaları almayı başardı.

Nasır ise, bu süre içinde babasını kaybetti ve annesi ileri yaşına rağmen çocuklarını ziyaret etmeye devam ediyor. Hapiste, siyaset alanında lisans ve yüksek lisans diploması olan Nasır, edebiyata yönelerek birçok ödül kazandı.

Öte yandan, Filistin Esirler Cemiyeti, Nasır ve Mahmud'un, Oslo Anlaşmasının yapıldığı 1993 yılından bu yana İsrail cezaevlerinde tutulan 21 Filistinliden ikisi olduğunu belirtti.

Son olarak, Filistin Kurtuluş Örgütü'ne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti ile yapılan ortak açıklamada, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'deki İsrail saldırılarında alıkonulan Filistinlilerin sayısının 14 bin 300'ü geçtiği duyuruldu.