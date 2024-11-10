Filistinli Muhammed Hamed, Gazze'de Güneş Panelleri ile Elektrik Sağlıyor

Gazze'deki Zorlu Koşullarda Umut Işığı: Muhammed Hamed

Filistinli Muhammed Hamed, İsrail'in saldırıları nedeniyle elektrik santralinin çalışmadığı Gazze Şeridi'nde, zarar gören güneş panellerini onararak halkın elektrik ihtiyacını karşılamaya çabalıyor.

İsrail'in ana elektrik santralinin faaliyeti durdurmasıyla, Gazze'deki Filistinliler bir yılı aşkın süredir elektrik kesintileriyle boğuşmakta. Bu durum, temel altyapıyı ve pek çok kritik sektörü olumsuz etkileyerek insani bir krize yol açıyor.

Güneş Enerjisi Bir Çözüm Oluyor

Gazze Şeridi'nde sürmekte olan elektrik kesintisi, sağlık gibi sürekli enerjiye ihtiyaç duyan sektörlerde büyük sorunlara neden oluyor. Hayatta kalma mücadelesi veren Filistinliler, alternatif çözümler arayışında. Hamed, Han Yunus kentinde, İsrail saldırılarında zarar gören güneş panellerini onararak bu ihtiyaca yanıt vermektedir.

İsrail Enerji Bakanı Yisrael Katz, kısa süre önce Gazze'ye sağlanan elektriğin kesileceğine dair bir talimat imzaladığını duyurmuştu. Bu durum, yaklaşık 2 milyon insanı etkileyen büyük bir insani krizin tetikleyicisi oldu.

Elektrik Kesintilerine Karşı Çözüm Üretiyor

Hamed, “Karanlığa küfretmektense bir mum yakmak daha iyidir” diyerek Sundurtarıyor. “Elektrik benim mesleğim ve tutku alanım. Güneş panellerinin bakımı artık Gazze halkına karşı bir görev haline geldi” ifadesini kullanarak, zorlukları aşma konusundaki kararlılığını vurguladı.

Kısıtlı imkanlarla hasarlı panelleri onarmayı sürdüren Hamed, aynı zamanda Gazzelilere de enerji tasarrufu sağlayacak yöntemleri öğretiyor. “Onardığım her panel ile bir ailenin acısını hafiflettiğimi biliyorum” diyerek, işine olan bağlılığını dile getirdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.