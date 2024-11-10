DOLAR
34,38 0%
EURO
36,84 0%
ALTIN
2.969,82 0%
BITCOIN
2.734.903,14 -4,32%

Filistinli Muhammed Hamed, Gazze'de Güneş Panelleri ile Elektrik Sağlıyor

Muhammed Hamed, Gazze'de savaş koşullarında güneş panellerini onararak halkın elektrik ihtiyacını karşılamaya çalışıyor.

Yayın Tarihi: 10.11.2024 11:39
Güncelleme Tarihi: 10.11.2024 11:39
Filistinli Muhammed Hamed, Gazze'de Güneş Panelleri ile Elektrik Sağlıyor

Gazze'deki Zorlu Koşullarda Umut Işığı: Muhammed Hamed

Filistinli Muhammed Hamed, İsrail'in saldırıları nedeniyle elektrik santralinin çalışmadığı Gazze Şeridi'nde, zarar gören güneş panellerini onararak halkın elektrik ihtiyacını karşılamaya çabalıyor.

İsrail'in ana elektrik santralinin faaliyeti durdurmasıyla, Gazze'deki Filistinliler bir yılı aşkın süredir elektrik kesintileriyle boğuşmakta. Bu durum, temel altyapıyı ve pek çok kritik sektörü olumsuz etkileyerek insani bir krize yol açıyor.

Güneş Enerjisi Bir Çözüm Oluyor

Gazze Şeridi'nde sürmekte olan elektrik kesintisi, sağlık gibi sürekli enerjiye ihtiyaç duyan sektörlerde büyük sorunlara neden oluyor. Hayatta kalma mücadelesi veren Filistinliler, alternatif çözümler arayışında. Hamed, Han Yunus kentinde, İsrail saldırılarında zarar gören güneş panellerini onararak bu ihtiyaca yanıt vermektedir.

İsrail Enerji Bakanı Yisrael Katz, kısa süre önce Gazze'ye sağlanan elektriğin kesileceğine dair bir talimat imzaladığını duyurmuştu. Bu durum, yaklaşık 2 milyon insanı etkileyen büyük bir insani krizin tetikleyicisi oldu.

Elektrik Kesintilerine Karşı Çözüm Üretiyor

Hamed, “Karanlığa küfretmektense bir mum yakmak daha iyidir” diyerek Sundurtarıyor. “Elektrik benim mesleğim ve tutku alanım. Güneş panellerinin bakımı artık Gazze halkına karşı bir görev haline geldi” ifadesini kullanarak, zorlukları aşma konusundaki kararlılığını vurguladı.

Kısıtlı imkanlarla hasarlı panelleri onarmayı sürdüren Hamed, aynı zamanda Gazzelilere de enerji tasarrufu sağlayacak yöntemleri öğretiyor. “Onardığım her panel ile bir ailenin acısını hafiflettiğimi biliyorum” diyerek, işine olan bağlılığını dile getirdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Şubat ayında faturalar 2 katı artacak! Elektrik faturası adına olan dikkat!

Tek tek hesaplandı! Trump’ın başkan seçilmesi Türkiye ekonomisini zora sokacak

Başkandan asgari ücret iddialarına son net tavır geldi

Ortak Türk Alfabesi uzlaşısı geldi! Yeni alfabe kullanılmaya başlayacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mersin'deki Feci Kazada Ölü Sayısı 4'e Yükseldi
2
Bakan Ersoy, Atatürk'ü Anma Töreni'nde Bağımsız Türkiye Vurgusu Yaptı
3
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk'ü Anma Töreni'nde önemli mesajlar verdi
4
Mahir Ünal'dan Bingöl'de Terörle Mücadele Vurgusu: 'Demokrasi Kılıfı Altında Eleştirilmez'
5
MİKSEN Üyesi 13 Belediye Şirketiyle Sosyal Haklar Artıyor: Toplu İş Sözleşmesi İmzalandı
6
Emine Erdoğan, Atatürk’ü 86. Yılında Saygıyla Andı
7
İtalya, Fransa ve Yunanistan Hava Yolları, İsrail Uçuşlarını Durdurdu

Şubat ayında faturalar 2 katı artacak! Elektrik faturası adına olan dikkat!

TCMB'den EMEKLİ maaş zam tablosunda yüzde 6’lık artış! İşte zam oranları

Başkandan asgari ücret iddialarına son net tavır geldi

Gülümseten Kasım Kampanyası: Bu ürünlere bakmayan binlerce lira kaybedecek

Cuma akşamı onların günü! IBAN’a bakan kazanacak

Ortak Türk Alfabesi uzlaşısı geldi! Yeni alfabe kullanılmaya başlayacak

Kamudan emekliye 4500 TL ödeme çıktı! Kasım boyunca süregelecek

Asgari ücretli haricinde zamdan etkilenecek milyonlarca kişi açıklandı! Ocak ayında gelecek

Tek tek hesaplandı! Trump’ın başkan seçilmesi Türkiye ekonomisini zora sokacak

2025 gelmeden zamları bir bir geliyor! Sabah açıklandı cepleri fena yakıyor

Doğu Ekspresi bileti almak isteyenler dikkat! Tarihler verildi

KYK bursu mu - KYK kredisi mi? KYK kredisi faizli mi geri ödenecek