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Filistinli Mültecilerden UNRWA'ya Tepkiler

Filistinli mülteciler, İsrail'in UNRWA politikalarını geri dönüş haklarını tehdit eden bir adım olarak değerlendiriyor.

Yayın Tarihi: 01.11.2024 14:15
Güncelleme Tarihi: 01.11.2024 14:15
Filistinli Mültecilerden UNRWA'ya Tepkiler

Filistinli Mültecilerden UNRWA'ya Tepkiler

Batı Şeria'deki mülteci kamplarında yaşayan Filistinli mülteciler, İsrail'in Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) için aldığı kararın kabul edilemez olduğunu ifade ediyorlar.

UNRWA'ya Karşı Karalama Kampanyası

7 Ekim 2023 tarihinde Gazze Şeridi'nde başlayan saldırılarla aynı dönemde, İsrail hükümeti, UNRWA'ya yönelik bir karalama kampanyası başlattı. Bu süreçte, Gazze'de 12 bin çalışanı olan Ajansın 14 çalışanının 'saldırılara katıldığı' iddiaları ile kapatılmasının gerekliliği savunuldu.

İsrail Meclisi'nden Tasarı Onayı

İsrail Meclisi, 28 Ekim'de UNRWA'nın faaliyetlerine son verilmesini öngören bir yasa tasarısını onayladı. Bu yasa, BM Genel Kurulu tarafından 1949'da kurulan UNRWA'nın işgal altındaki bölgelerde çalışmasına izin veren 1967 tarihli anlaşmayı iptal ediyor.

Filistinli Mültecilerin Tepkileri

Amari Mülteci Kampı'ndan 69 yaşındaki Suheyb Rummane, "İsrail'in bu kararı, geri dönüş haklarımızı sona erdirecek," diyerek karara tepkisini dile getirdi. Kalandiya Mülteci Kampı'ndan Mahmud Umaytır ise bu kararı 'tehlikeli' olarak nitelendirdi.

Kampın Günlük Yaşam Üzerindeki Etkisi

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne bağlı Kalandiya Mülteci Kampı Hizmet Merkezleri Sözcüsü Razı Yakub, bu kararın hem siyasi hem de gündelik yaşam üzerinde ciddi etkileri olacağını belirtti. UNRWA'nın sunduğu sağlık ve eğitim hizmetlerinin aksayabileceğine dikkat çekti.

UNRWA Genel Komiseri'nin Açıklamaları

UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini, yaptığı açıklamada, bu kararların Filistin halkını hayati hizmetlerden mahrum bırakacağını vurguladı. Lazzarini, ajansın faaliyetlerinin durdurulmasının istikrarsızlık yaratacağını ve daha fazla can kaybına yol açabileceğini belirtti.

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