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Filistinli Mültecilerin Gazze'ye Dönüşü: 500 Bin Kişi Kuzeye Geçti

İsrail saldırıları sonrası 500 binden fazla Filistinli, son üç günde Gazze'nin kuzeyine döndü. Ağır yıkıma rağmen geri dönüş sürüyor.

Yayın Tarihi: 29.01.2025 15:53
Güncelleme Tarihi: 29.01.2025 15:53
Filistinli Mültecilerin Gazze'ye Dönüşü: 500 Bin Kişi Kuzeye Geçti

İsrail Saldırıları Sonrası Tarihi Dönüş

İsrail'in gerçekleştirdiği saldırılar nedeniyle yerinden edilen 500 binden fazla Filistinli, son üç günde Gazze Şeridi'nin kuzeyine geri döndü. Bütün zorluklara ve ağır yıkıma rağmen Filistinliler, topraklarına olan bağlılıklarını göstermek için dönebilmek için mücadele ediyor.

Netzarim Koridoru Açıldı

Olayın gelişmesine ilişkin Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi bir yazılı açıklamada bulundu. Açıklamaya göre, işgal altındaki Netzarim Koridoru'nun pazartesi günü açılmasıyla birlikte Gazzeliler, kuzey bölgelere akın etmeye başladı ve bu sayının 500 bini aştığı bildirildi.

Birleşmiş Milletlerden Açıklama

Birleşmiş Milletler tarafından yapılan son açıklamada, sadece son iki günde 376 binden fazla zorla yerinden edilen Filistinlinin Gazze'nin kuzeyine döndüğü belirtildi. Bunun yanı sıra, Gazze'nin kuzeyindeki yıkım oranının ise %90 seviyelerine ulaştığı ifade edildi.

Ağır Şartlara Rağmen Dönüş

Birçok geri dönen Gazzeli, evlerinin bulunduğu alanların yerine molozlarla karşılaştı. Ancak tüm bu zorluklara rağmen, o toprakları terk etmek istemediklerini dile getiriyorlar. Gazze'nin güneyinden kuzeye geçiş devam ediyor.

Kuzey Gazze'nin Tarihi Nüfusu

İsrail'in 7 Ekim 2023'te başlayan ve 471 gün süren saldırılarından önce Gazze Şeridi'nin kuzey bölgesi, en kalabalık yerlerden biriydi. Şu an Gazze Şeridi genelinde yaklaşık 2,3 milyon kişinin yaşadığı ve bunlardan 1,4 milyonunun kuzeyde ikamet ettiği biliniyor. Saldırılar ve yardımların bölgede girişine izin verilmemesi nedeniyle, kuzeyde yaşayan 1 milyona yakın kişi orta ve güney bölgelere zorunlu olarak göç etmek durumunda kaldı.

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