DOLAR
35,77 0,01%
EURO
37,22 0,13%
ALTIN
3.216,52 -0,08%
BITCOIN
3.760.956,92 0,04%

Filistinli Musellem: "Düşmanımız bilmelidir ki 1000 kere de tutuklasa direniriz"

İsrail tarafından serbest bırakılan Filistinli Musellem, direnişin her koşulda süreceğini belirtti. Buruk bir sevinç yaşadığını ifade etti.

Yayın Tarihi: 31.01.2025 00:19
Güncelleme Tarihi: 31.01.2025 00:19
Filistinli Musellem: "Düşmanımız bilmelidir ki 1000 kere de tutuklasa direniriz"

İsrail'in Serbest Bıraktığı Filistinli Musellem'den Cesur Açıklamalar

İsrail'in Hamas ile yaptığı esir takası anlaşması kapsamında serbest bırakılan Filistinli Kuteybe Musellem, yaptığı açıklamada direnişten vazgeçmeyeceklerini vurguladı. Musellem, İsrail’in 1000 kere tutuklasalar bile mücadeleye devam edeceklerini belirtti.

Serbest bırakıldıktan sonra AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Musellem, yaşadığı duyguları şöyle ifade etti: "Sevinmiyorum dersem yalan söylemiş olurum ancak sevinemiyorum, çünkü hiçbir şeyden haberim yok. Ancak özetle sayı 60-70 bin şehit olabilir, bu bizim özgürlüğümüzün bedelidir."

Musellem, şehitleri ve onlara katkı sağlayan her vatansever kişiyi saygı ile andığını belirterek, "Bizim özgürlüğümüz, kanlı özgürlüktür ve dolayısıyla biz utanıyoruz. Bu bizim yüce halkımızın kanıdır." dedi.

Özlem Dolu Bir Anı

Ramallah'tan 25 yıl önce ayrıldığını ifade eden Musellem, 1984 yılından beri hapiste toplam 33 yıl geçirdiğini dile getirdi. Ayrıca, en çok özlediği kişilerin annesi Hadra olduğunu vurguladı: "Annemi ne kadar çok özledim, her zaman Allah'a, onu yaşatması ve uzun ömür vermesi ve ayaklarını öpmem için dua ediyorum. Çünkü o mücadele etti ve benden ve tüm esirlerden daha çok bedel ödedi."

Hapishane Deneyimi ve Gelecek

Musellem, daha önce dört ya da beş kez tutuklandığını ve gelecekte neler olacağını bilmediğini ifade etti. "Hapis beni etkilemeyecek. Ben hapishanede büyüdüm, 16 yaşımda hapisteydim. Bu, devrim okuludur, devrim üniversitesidir, biz hiç yenilmeyiz" dedi ve ekledi: "Düşmanımız bilmelidir ki bizi 1000 kere de tutuklasa yine direniriz."

İLGİLİ HABERLER

2025 Promosyonlarında Yapı Kredi Rekor Kırıyor: 82.100 TL ödeyecek

Sağlık Bakanlığı İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya'dahil KPSS'siz 9.000 Personel Alacak!

2025'te Yeni Destek Açıklandı! Eğitim Desteği 6100 TL Olacak!

Kırıkkale'den Eğitim Desteği Müjdesi: 27-31 Ocak Tarihleri Arasında Başvurular Alınacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kocaeli'de Feci Kaza: 2'si Ağır 7 Yaralı
2
31 Ocak 2025: Sağlık ve Ekonomi Gündemi, Spor Müsabakaları ve Dünya Gelişmeleri
3
İtalya, DeepSeek Yapay Zeka Uygulamasına Erişim Engeli Getirdi
4
Tokat'ta Alt Geçide Düşen Otomobilin Sürücüsü Yaralandı
5
Akademisyen Çiğdem Bayraktar Ör Hakaret Suçlamasıyla Gözaltına Alındı
6
Filistinli Musellem: "Düşmanımız bilmelidir ki 1000 kere de tutuklasa direniriz"
7
Hamas ve İsrail Arasındaki Esir Takasının Üçüncü Turunda 110 Filistinli Özgürlüğüne Kavuştu

Kırıkkale'den Eğitim Desteği Müjdesi: 27-31 Ocak Tarihleri Arasında Başvurular Alınacak

Ramazan Öncesi Zeytinyağı İndiriminde Şok Fiyat: 189 TL!

Kiracılara Müjde: 48 Ay Süresince 8.000 TL Kira Desteği!

Çevre Bakanlığı'ndan Emlak Fırsatı: 20 İl, 63 Arsa Satışı

Sağlık Bakanlığı İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya'dahil KPSS'siz 9.000 Personel Alacak!

Ankara'da 60 Yaş Üstü ve Öğrencilere Toplu Taşıma Yasağı

2025'te Yeni Destek Açıklandı! Eğitim Desteği 6100 TL Olacak!

2025 Promosyonlarında Yapı Kredi Rekor Kırıyor: 82.100 TL ödeyecek

Emeklilere İkramiye Müjdesi: 9.000 TL Olabilir

Bakanlık'tan Gaziantep'e Ucuza Arsa Satışı Müjdesi

Ankara'da Metrekaresi 655 TL'den Başlayan Arsalar: Yatırım Fırsatları

Kocaeli'nden İstanbul'a Otobüs Biletlerine Yüksek Zam!