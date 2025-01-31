Filistinli Musellem: "Düşmanımız bilmelidir ki 1000 kere de tutuklasa direniriz"

İsrail'in Serbest Bıraktığı Filistinli Musellem'den Cesur Açıklamalar

İsrail'in Hamas ile yaptığı esir takası anlaşması kapsamında serbest bırakılan Filistinli Kuteybe Musellem, yaptığı açıklamada direnişten vazgeçmeyeceklerini vurguladı. Musellem, İsrail’in 1000 kere tutuklasalar bile mücadeleye devam edeceklerini belirtti.

Serbest bırakıldıktan sonra AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Musellem, yaşadığı duyguları şöyle ifade etti: "Sevinmiyorum dersem yalan söylemiş olurum ancak sevinemiyorum, çünkü hiçbir şeyden haberim yok. Ancak özetle sayı 60-70 bin şehit olabilir, bu bizim özgürlüğümüzün bedelidir."

Musellem, şehitleri ve onlara katkı sağlayan her vatansever kişiyi saygı ile andığını belirterek, "Bizim özgürlüğümüz, kanlı özgürlüktür ve dolayısıyla biz utanıyoruz. Bu bizim yüce halkımızın kanıdır." dedi.

Özlem Dolu Bir Anı

Ramallah'tan 25 yıl önce ayrıldığını ifade eden Musellem, 1984 yılından beri hapiste toplam 33 yıl geçirdiğini dile getirdi. Ayrıca, en çok özlediği kişilerin annesi Hadra olduğunu vurguladı: "Annemi ne kadar çok özledim, her zaman Allah'a, onu yaşatması ve uzun ömür vermesi ve ayaklarını öpmem için dua ediyorum. Çünkü o mücadele etti ve benden ve tüm esirlerden daha çok bedel ödedi."

Hapishane Deneyimi ve Gelecek

Musellem, daha önce dört ya da beş kez tutuklandığını ve gelecekte neler olacağını bilmediğini ifade etti. "Hapis beni etkilemeyecek. Ben hapishanede büyüdüm, 16 yaşımda hapisteydim. Bu, devrim okuludur, devrim üniversitesidir, biz hiç yenilmeyiz" dedi ve ekledi: "Düşmanımız bilmelidir ki bizi 1000 kere de tutuklasa yine direniriz."