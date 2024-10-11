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Filistinli Öğrenciler Türkiye'de Vatan Hasretini ve Gelecek Umutlarını Paylaşıyor

Filistinli öğrenciler Türkiye'deki eğitim süreçlerini ve vatan hasretlerini dile getirdi. Gelecek hedefleri umut dolu!

Yayın Tarihi: 11.10.2024 11:00
Güncelleme Tarihi: 11.10.2024 11:00
Filistinli Öğrenciler Türkiye'de Vatan Hasretini ve Gelecek Umutlarını Paylaşıyor

Filistinli Öğrenciler Türkiye'de Vatan Hasretini ve Gelecek Umutlarını Paylaşıyor

Türkiye Burslusu olan Filistinli öğrenciler, Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından düzenlenen "Uluslararası Öğrencilerin Gözünden Gazze Paneli ve Sergisi" etkinliğinde, Filistin'deki zorlukları ve Türkiye'deki eğitim süreçlerini anlattılar.

Mariam Menawi'den Ciddi Açıklamalar

Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyoloji Bölümü doktora öğrencisi Mariam Menawi, 2019'dan bu yana Türkiye'de yaşadığını belirtti. Ailesinin Batı Şeria'nın Nablus şehrinde yaşadığını ifade eden Menawi, "Gazze'de akrabalarım var ve iki kuzenim şehit oldu. Bir kuzenim hala yaşıyor ama çok zor durumda. Batı Şeria'da tamamen işgal altındayız," dedi.

İsrail'in Gazze'deki soykırımına ve Batı Şeria'daki işgale dikkat çeken Menawi, "Batı Şeria'da da her gün şehit var. Askerler istedikleri zaman bölgede dolaşabiliyor. Bu durum 76 yıldır böyle," şeklinde konuştu.

Gelecek Hayalleri

Menawi, Türkiye'de okumanın kendisi için çok önemli olduğunu vurguladı. "Filistin davasını dünyaya duyurmak için buradayım. Eğitimimi tamamladıktan sonra akademisyen olmayı ve Filistin'e dönmeyi planlıyorum," ifadelerini kullandı.

Menawi, özgür bir Filistin için umudunu kaybetmediğini belirterek, "İnşallah Filistin'in özgür olacağı gün yakın. Ailem orada ve ben Filistinliyim," dedi.

Nada Jafar'ın Türkiye'ye Şükranı

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencisi Filistinli Nada Jafar, Türkiye Bursları sayesinde eğitimine önemli katkılar sağlandığını ifade etti. "Türkiye bizim için kıymetli bir ülke. Filistin davasına destek veren Türkiye'ye teşekkür ediyorum," dedi.

Jafar, eğitimini tamamladıktan sonra Filistin'e dönme hayali olduğunu, şu ana kadar sadece ziyaret amacıyla Filistin'e gidebildiğini kaydetti. "İnşallah bir gün orada yaşayacağım ve ilk restoranımı orada açacağım," ifadesini kullandı.

Özgür Filistin! Nehirden Fırat'a kadar özgür Filistin! Bu mesaj, Filistinli gençlerin ortak umudunu yansıtıyor.

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