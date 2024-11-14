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Filistinli Rapçi Talha Alali, Acıları Müziğiyle Dile Getiriyor

İrlanda'da yaşayan Filistinli rapçi Talha Alali, müziğiyle Filistin'deki sosyal adalet sorunlarına dikkat çekiyor.

Yayın Tarihi: 14.11.2024 11:02
Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 11:02
Filistinli Rapçi Talha Alali, Acıları Müziğiyle Dile Getiriyor

İrlanda'da Siyasi ve Sosyal Adalet İçin Müziğini Kullanan Rapçi

İrlanda'nın başkenti Dublin'de yaşayan Filistinli rap sanatçısı Talha Alali, ülkesinde yaşanan acıları ve sosyal adalet sorunlarını müziği aracılığıyla anlatmaya çabalıyor. 2018 yılında Dublin'e yerleşen Alali, toplumsal ruh sağlığı ve insan hakları alanında önemli bir birikime sahiptir.

Aktif Bir Savunucu

Alali, Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) bünyesinde Ürdün, Libya, Ukrayna ve Bangladeş’te gönüllü faaliyetlerde bulunmuştur. AA muhabirine yaptığı açıklamada, Filistin ve Lübnan'daki bireylerle çevrimiçi çalışmalarının yanı sıra İrlanda'daki mülteci ve İrlandalılarla psikoterapi seansları yaptığını ifade etti. Ayrıca, savaşın psikolojik etkileri üzerine atölye ve seminerler düzenleyerek bu konudaki farkındalığı artırmaya çalışmaktadır.

Sanat Yolculuğu ve Müziği

Rap kariyerine 2006 yılında "Boycott Israhell" adlı şarkısıyla başlayan Alali, bugüne dek 30'dan fazla parça seslendirmiştir. Sanatına olan ilgisi, öfke ve hayal kırıklığı duygularını sanat formuna dönüştürme gereksiniminden doğmuştur. Alali, müziğiyle Filistin'deki siyasi ve sosyal sorunlara dikkat çekmeye çalışmaktadır.

Kişisel Açıklamalar ve İrlanda'daki Deneyimleri

Çocukluğunu apartheid rejimi altında sürdüren Alali, 2003’teki İkinci İntifada sırasında İsrailin sebeplerle hastaneye gitmesine engel olması sonucu kardeşini kaybetmiştir. "2018 yılında İrlanda'ya geldim ve burada insanların misafirperverliğini deneyimledim," diyen Alali, müziği ile dünya genelinde siyasi meseleleri ve sosyal adalet sorunlarını ele aldığını belirtmektedir.

Olumlu Tepkiler ve Gelecek Projeleri

Dinleyicilerinin şarkılarına ve performansına yüksek katılım gösterdiğini ifade eden Alali, "İrlandalılar, 800 yıllık İngiliz işgali altında yaşamış olmaları nedeniyle mücadelemi anlıyorlar," dedi. İrlandalı sanatçı Sive ile birlikte hazırladığı "Genomcide" isimli parçayı dinleyicilere sunmuştur. Bu parça, insan hakları ihlalleri ve savaş mağdurlarının yaşadığı zorluklara dikkat çeken güçlü bir protesto niteliği taşımaktadır.

"Genomcide" Parçasının Önemi

Şarkının sözlerinde savaşın yıkıcı etkileri ve masum sivillerin kaybı üzerinde durulmakta, Batı dünyasının kayıtsızlığı eleştirilmektedir. Hem İngilizce hem İrlandaca bölümler içeren şarkının teması, İrlanda'nın tarihsel direnişiyle birlikte baskı altındaki halkların özgürlük mücadelesine destek sunmaktadır.

Alali, kendisini "adalet roketi" olarak tanımlarken, savaşın dehşetini anlatırken Batı medyasının ve uluslararası toplumun duyarsız kalmasını eleştirmektedir. Şarkı, Filistin halkının yaşadığı trajedilere de dikkat çekmektedir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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