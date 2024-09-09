Filistinli Tanıklardan İsrail Askerine Tepki: Eygi'yi Vuran Keskin Nişancı Sevinç Göstermiş

Filistinli Tanıkların Şok Açıklamaları

Filistinli görgü tanığı Munir Hıdeyr, Türk-Amerikan vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi'nin hayatını kaybetmesine neden olan İsrail keskin nişancısının sevinç çığlığı attığını açıkladı. Hıdeyr, "(Ayşenur'u) Vurduktan sonra sevindi, çığlık attı" diyerek durumu tüm açıklığıyla anlattı.

Beyta Beldesinde Olaylar

Olay, Nablus'a bağlı Beyta beldesinde gerçekleşti. Tanıklar, Eygi'nin vurulduğu anın ardından bölge halkının kanının aktığı taşları zeytin dallarıyla süslediğini ve Türk bayrağı diktiğini ifade ettikten sonra, bölgeye gelen İsrail askerlerinin bayrağı söküp taşları kaldırdığını belirtti.

Görgü Tanıklarının İfadesi

Filistinli kaynakların ifadelerine göre, olay sırasında sükunet ve huzur hakimdi. Hıdeyr, "Keskin nişancı, vurduğu kişinin Filistinli olduğunu düşündü. Vurduktan sonra sevinç gösterdi. Bu, olayın doğasına hiç uymuyor" diye konuştu.

Jonathan Pollak'ın Açıklamaları

İsrailli aktivist Jonathan Pollak ise gösterilere ve sonrasındaki olaylara dikkat çekti. Pollak, "Bu cinayet, münferit bir vakadan çok daha fazlasıdır. O, Israil'in bölgedeki artan şiddetinin bir örneğidir" dedi.

Soruşturma Süreci Üzerine Eleştiriler

Hıdeyr, olayla ilgili gelen askeri subayla arasındaki diyaloğu aktardı; subayın "Her şey yolunda mı?" sorusuna verdiği cevap ise dikkat çekiciydi: "Siz geldiyseniz değil!"

Filistinlilerin Mücadelesi

Beyta beldesindeki toprak gasbına karşı uzun süredir direniş gösteren Filistinliler, Eygi'nin ölümünden sonra bu mücadelenin devam edeceğini vurguladılar. Hıdeyr, "Bu trajik ölüm, belki de Filistinlilerin sömürgeleştirilmesinde az da olsa bir değişiklik yaratır" ifadelerini kullandı.

Olayın Sonuçları

Olay, uluslararası kamuoyunda büyük yankı uyandırırken, Eygi'nin öldürülmesiyle birlikte toplamda 19 Filistinlinin hayatını kaybetmesine neden olan çatışmalar ve askeri müdahaleler hakkında soru işaretleri devam ediyor. Beyta beldesindeki çatışmalar, İsrali yerleşim politikalarının neden olduğu gerilimi bir kez daha gündeme taşıdı.

İsrail Ordusunun İddiaları

İsrail ordusu, olayla ilgili açıklamasında askerlerin "tehdit altında hissettiği ve bu nedenle ateş ettiklerini" öne sürse de görgü tanıkları, ortamın sakin olduğunu belirtiyor.

Halk, bu zulme karşı görünmeyen bir savaş vermeye devam ediyor ve adalet arayışları sürüyor.