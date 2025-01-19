Filistinli Tutuklular Ofer Hapishanesi'ne Naklediliyor

90 Filistinli tutuklunun serbest bırakılması için nakil işlemleri başladı. Ofer Hapishanesi'nde önemli gelişmeler yaşanıyor.

Yayın Tarihi: 19.01.2025 17:39
Güncelleme Tarihi: 19.01.2025 17:39
Filistinli Tutuklular Ofer Hapishanesi'ne Naklediliyor

İsrail medyası, yapılan ateşkes anlaşması çerçevesinde 90 Filistinli tutuklunun serbest bırakılmak üzere Batı Şeria'nın Ramallah kentinin batısındaki Ofer Hapishanesi'ne nakledilmeye başlandığını duyurdu.

Haaretz gazetesinin haberine göre, İsrail Hapishaneler Otoritesi, tutukluları serbest bırakma işlemleri için gerekli adımları atıyor.

Kanal 12 televizyonunda yer alan bilgilere göre, "Bugün 90 Filistinli esir, kaçırılan İsrailliler ulaştıktan sonra serbest bırakılacak" denildi. Serbest bırakılması planlanan Filistinlilerden 78'inin Batı Şeria'dan, 12'sinin ise Doğu Kudüs'ten olduğu bildirildi.

Bu süreçte İsrail Hapishaneler Otoritesi'nden 1500 görevlinin iştirak edeceği açıklanırken, İsrail, Hamas'ın bugünkü esir listesini yayımlamasının ardından ateşkesin TSİ 12.15'te başladığını duyurdu.

İsrail hükümetinin anlaşmanın detaylarını içeren Bakanlar Kurulu kararı doğrultusunda, üç aşamalı anlaşmanın ilk gününde esir takasının gerçekleşmesi bekleniyor. Times Of Israel'in verdiği bilgiye göre, serbest bırakılacak üç İsrailli esirin Kızılhaç'a teslim edileceği, sonrasında ise askeri sağlık ekibi tarafından karşılanacağı öğrenildi. Bu teslimatın ardından, yaklaşık 90 Filistinli esirin de İsrail hapishanelerinden kurtarılması planlanıyor.

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