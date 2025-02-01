Filistinli ve İsrailli Esirlerin Durumu: Çarpıcı Farklar

Esir Değişimi ve Görünüm Farklılıkları

Hamas ile İsrail arasındaki devam eden esir takası sürecinin dördüncü turunda, serbest bırakılan Filistinli ve İsrailli esirlerin görünümleri arasındaki belirgin farklar dikkat çekiyor. Gazze'den serbest bırakılan 3 İsrailli esir, İsrail hapishanelerinden çıkan 183 Filistinli esire karşılık verildi. Bu değişimle birlikte, 19 Ocak'a kadar yapılan esir takaslarında serbest kalan İsrailli esir sayısı toplamda 13'e, Filistinli esir sayısı ise 583'e ulaştı.

Filistinli Esirlerin Zayıf Görünümü

Gazze Şeridi'nde İsrail saldırılarının yarattığı enkazların arasında bırakılan İsrailli esirlerin, temiz giyimli ve sağlıklı bir görünüm sergilediği gözlemlenirken, serbest kalan Filistinli esirlerin durumunun oldukça içler acısı olduğu anlaşıldı. Birçok Filistinli esir, zayıflıktan yürümekte bile zorlandıklarını belirtirken, bazıları ise Kızılhaç araçlarından indikten sonra doğrudan hastanelere taşındı.

İşkencelerin İzleri

Esir takasının ikinci turunda serbest bırakılan Abdurrahman Hassan Vişah, İsrail hapishanelerinde ağır işkencelere maruz kaldığını ve 115 kilogramdan 55 kilograma düştüğünü ifade etti. Ayrıca, vücudunda darpların ve yaraların bulunduğunu vurguladı. Filistinli esirlerden Uveysat ise, hapishanedeyken sürekli açlık ve hastalıkla mücadele ettiklerini, özel birliklerin saldırılarında şiddete maruz kaldıklarını aktardı.

İsrailli Esirlerin Sağlıklı Durumu

Buna karşın, Gazze'de serbest bırakılan İsrailli esirlerin, sağlıklı ve neşeli bir görünüm sergilediği dikkatlerden kaçmadı. Kızılhaç ekiplerinin teslim aldığı İsrailli esirler, kendileri yürüyerek araçlara binerken, temiz giysileriyle çıkmaları da medyada geniş yer buldu.

Sosyal Medyada Tartışmalar

Serbest kalan İsrailli kadın askerler, teslim törenlerinde güler yüzlü görüntüler verirken, bazı sosyal medya kullanıcıları, esirlere ilaç verildiğine dair asılsız iddialar ortaya attı. Ancak, İsrail ordusu doktorları, tüm esirlerin sağlık durumlarının "mükemmel" olduğunu ve herhangi bir uyku ya da uyarıcı madde almadıklarını belirtti.

Hamas’ın açıklaması ise, serbest bırakılan Filistinli ve İsrailli esirlerin durumunun, direniş ahlakı ve İsrail barbarlığı arasındaki büyük farkı gözler önüne serdiğini ifade edildi.