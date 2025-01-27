Filistinli Yetkili: Gazze'nin Kuzeyine Dönüş, İsrail'in Etnik Temizlik Planını Boşa Çıkardı

Filistinli Yetkili, Gazze'nin Kuzeyine Dönen Yüz Binlerce Kişiyle İlgili Açıklama Yaptı

Filistin Ulusal Girişim Hareketi Genel Sekreteri Mustafa el-Bergusi, Gazze Şeridi'nde zorla yerinden edilen yüz binlerce Filistinlinin kuzeydeki topraklarına dönerek İsrail'in Gazze'de etnik temizlik planını boşa çıkardığını duyurdu. Bergusi, zorla yerinden edilen Filistinlilerin bu sabah Gazze Şeridi'nin orta ve güney bölgesinden kuzeye dönüş süreçlerinin başlamasıyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamasında Bergusi, "Kahraman halkımız, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik etnik temizlik planlarını boşa çıkardı." ifadesini kullandı.

İsrail'in Amaçları ve Uluslararası Siyaset

Bergusi, sözlerine devam ederek, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve ordusunun ölüm ve yıkımla başaramadığını, ABD Başkanı Donald Trump'ın siyasi baskı ve göç planlarıyla elde edemeyeceğini vurguladı. Bergusi, "İsrail savaş suçluları, saldırıların başladığı ilk andan itibaren hedeflerinin, Gazze Şeridi'ndeki nüfusa yönelik etnik temizlik ve onları Sina'ya sürmek olduğunu açıkladılar. Gazze'ye 87 bin ton bomba ve patlayıcı attılar, on binlerce kişiyi öldürdüler, evlerin ve kurumların çoğunu yerle bir ettiler." şeklinde konuştu.

Filistin'in Direnişi ve Geri Dönüş

İsrail'in uzun süredir devam eden saldırılarına rağmen Filistin halkının gösterdiği direnişe dikkat çeken Bergusi, 1948'de işlenen etnik temizlik suçunun tekrarını önlediklerini belirtti. "Bugün ise yüz binlerce kişi, işgalciler istese de istemese de Filistin'den başka vatanı olmayan Filistinli mültecilerin büyük dönüşünü müjdeleyen bir dönüşle, Siyonist planlarını boşa çıkararak geri dönüyor." dedi.

İsrail'in 15 ayı aşkın süredir devam eden yoğun saldırıları nedeniyle zorla yerinden edilen Filistinlilerin, bu sabah itibarıyla Gazze Şeridi'nin orta ve güney bölgelerinden kuzeye dönmeye başladığı bildirildi.