DOLAR
35,72 -0,13%
EURO
37,59 -0,29%
ALTIN
3.181,69 -0,03%
BITCOIN
3.535.060,1 5,73%

Filistinli Yetkili: Gazze'nin Kuzeyine Dönüş, İsrail'in Etnik Temizlik Planını Boşa Çıkardı

Mustafa el-Bergusi, yüz binlerce Filistinlinin Gazze'nin kuzeyine dönüşünün İsrail'in planlarını geçersiz kıldığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 27.01.2025 14:08
Güncelleme Tarihi: 27.01.2025 14:08
Filistinli Yetkili: Gazze'nin Kuzeyine Dönüş, İsrail'in Etnik Temizlik Planını Boşa Çıkardı

Filistinli Yetkili, Gazze'nin Kuzeyine Dönen Yüz Binlerce Kişiyle İlgili Açıklama Yaptı

Filistin Ulusal Girişim Hareketi Genel Sekreteri Mustafa el-Bergusi, Gazze Şeridi'nde zorla yerinden edilen yüz binlerce Filistinlinin kuzeydeki topraklarına dönerek İsrail'in Gazze'de etnik temizlik planını boşa çıkardığını duyurdu. Bergusi, zorla yerinden edilen Filistinlilerin bu sabah Gazze Şeridi'nin orta ve güney bölgesinden kuzeye dönüş süreçlerinin başlamasıyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamasında Bergusi, "Kahraman halkımız, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik etnik temizlik planlarını boşa çıkardı." ifadesini kullandı.

İsrail'in Amaçları ve Uluslararası Siyaset

Bergusi, sözlerine devam ederek, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve ordusunun ölüm ve yıkımla başaramadığını, ABD Başkanı Donald Trump'ın siyasi baskı ve göç planlarıyla elde edemeyeceğini vurguladı. Bergusi, "İsrail savaş suçluları, saldırıların başladığı ilk andan itibaren hedeflerinin, Gazze Şeridi'ndeki nüfusa yönelik etnik temizlik ve onları Sina'ya sürmek olduğunu açıkladılar. Gazze'ye 87 bin ton bomba ve patlayıcı attılar, on binlerce kişiyi öldürdüler, evlerin ve kurumların çoğunu yerle bir ettiler." şeklinde konuştu.

Filistin'in Direnişi ve Geri Dönüş

İsrail'in uzun süredir devam eden saldırılarına rağmen Filistin halkının gösterdiği direnişe dikkat çeken Bergusi, 1948'de işlenen etnik temizlik suçunun tekrarını önlediklerini belirtti. "Bugün ise yüz binlerce kişi, işgalciler istese de istemese de Filistin'den başka vatanı olmayan Filistinli mültecilerin büyük dönüşünü müjdeleyen bir dönüşle, Siyonist planlarını boşa çıkararak geri dönüyor." dedi.

İsrail'in 15 ayı aşkın süredir devam eden yoğun saldırıları nedeniyle zorla yerinden edilen Filistinlilerin, bu sabah itibarıyla Gazze Şeridi'nin orta ve güney bölgelerinden kuzeye dönmeye başladığı bildirildi.

İLGİLİ HABERLER

50.000 TL Promosyon Ödemesi Açıklandı! Sendikadan Heyecan Verici Gelişme

İzmir'de Süt Kuzusu Projesi Başlıyor: Aylık 8 Litre Süt Desteği!

Halkbank'tan 3750 TL Kazanç Fırsatı: İki Yeni Kampanya Duyuruldu

Ankara'da Sözleşmeli Personel Alım İlanları Yayınlandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Filistinli Yetkili: Gazze'nin Kuzeyine Dönüş, İsrail'in Etnik Temizlik Planını Boşa Çıkardı
2
Ben-Gvir, Esir Yakınlarının Tepkisi Üzerine Toplantıyı Terk Etti
3
İBB Başkanı İmamoğlu Yangın ve Tutuklamalara Dair Açıklamalarda Bulundu
4
CHP Merkez Yönetim Kurulu, Özgür Özel Başkanlığı'nda Toplandı
5
Kadıköy'de Bıçaklama Olayında 2 Zanlı Tutuklandı
6
Büyükelçi Erciyes, Anadolu Ajansı’nın ‘Yılın Kareleri’ Oylamasına Katıldı

Emeklilere Müjde: Maaş Farkları TBMM'den Geliyor!

Bursa'da Uygun Fiyatlı 2017 Dacia Duster İcra Yoluyla Satışa Çıkıyor

Ankara'da Sözleşmeli Personel Alım İlanları Yayınlandı

İzmir'de Süt Kuzusu Projesi Başlıyor: Aylık 8 Litre Süt Desteği!

Manisa ve Niğde'de 2025 Memur Alımları Başladı!

Samsun'da Toplu Taşıma Ücretlerine Şok Zam: Yüzde 15 Artış!

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'ndan Dev Müzayede: 20 İlde 63 Arsa Satışa Sunuluyor

Halkbank'tan 3750 TL Kazanç Fırsatı: İki Yeni Kampanya Duyuruldu

50.000 TL Promosyon Ödemesi Açıklandı! Sendikadan Heyecan Verici Gelişme

Kastamonu ve İstanbul'dan Lise Mezunlarına Belediyeden İş Fırsatı

Muğla'dan Sosyal Desteklerde Büyük Artış: 2025'te 3 Katı Verilecek

İzmir'de Su Faturası Desteği İki Katına Çıkıyor!