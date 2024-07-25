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Filistinli Yetkililer Netanyahu'nun Konuşmasını Yalanlarla Dolu Buldu

Filistinli liderler, Netanyahu'nun ABD Kongresi'ndeki konuşmasını yalanlarla dolu buldu ve eleştirdi.

Yayın Tarihi: 25.07.2024 01:20
Güncelleme Tarihi: 25.07.2024 01:20
Filistinli Yetkililer Netanyahu'nun Konuşmasını Yalanlarla Dolu Buldu

Filistinli Liderlerden Netanyahu'ya Sert Eleştiri

Filistin Ulusal Girişim Hareketi Genel Sekreteri Mustafa el-Bergusi ve Hamas Hareketi Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Rişk, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD Kongresi'ndeki konuşmasını "yalanlarla dolu" olarak değerlendirdi.

Bergusi'nin Açıklamaları

Bergusi, Netanyahu'nun Kongre'deki ortak oturumda yaptığı konuşmaya yönelik yaptığı yazılı açıklamada, "Soykırım, etnik temizlik, toplu cezalandırma ve aç bırakma suçlarını işleyen savaş suçlusu Netanyahu'nun konuştuğu oturum, ABD Kongresi için bir utanç oturumu" dedi.

Bergusi, Gazze'de yaklaşık 48 bin Filistinlinin, 17 bin çocuğun hayatını kaybettiğini ve 2 milyon Filistinlinin evlerinden zorla edildiğini hatırlatarak, "Netanyahu'nun konuşması tamamen yalan içeriyor. İddiası bu dünyanın nazarında Nazi propagandacısı Joseph Goebbels'i aratmayacak bir düzeye ulaşmıştır." şeklinde konuştu.

Rişk'ten De Sert Tepki

Hamas'tan Rişk de yaptığı paylaşımda, "Cani Netanyahu'nun konuşması tam bir yalan şöleni ve dünyanın aklıyla alay etmektir." değerlendirmesinde bulundu.

Netanyahu'nun Kongre Konuşması

İsrail Başbakanı Netanyahu, 23 Temmuz Salı günü ABD'ye ulaşarak, Kongre'deki ortak oturumda yaklaşık bir saatlik bir konuşma gerçekleştirdi. Konuşmasında, binlerce Filistinlinin hayatını kaybettiği Gazze'nin Refah kentine dair "hiç sivilin öldürülmediğini" iddia etti. Netanyahu'nun konuşmasının ardından ABD Kongresi üyeleri tarafından uzun süre alkışlandığı gözlemlendi.

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