Filistinlilerden ABD Yönetimine Sert Mesaj

Filistinlilerin Sesinden ABD'ye Tepki

Gazze Şeridi'nde yaşayan Filistinliler, ABD'nin göz önündeki başkanlık seçimlerinin sonrasında Washington yönetiminin Filistin meselesine dair politikalarında herhangi bir değişiklik yaşanmayacağına inanıyor. Gazzeli Sabit Ammur, bu durumu değerlendirerek, "Herhangi bir ABD yönetimiyle pazarlık yapılması mümkün değil. Zira hangi partiye ait olursa olsun önceki yönetimlerin tümüyle tecrübelerimiz çok kötü," ifadelerini kullandı.

ABD'nin Tel Aviv'e Desteği

Ammur, ABD'nin Tel Aviv'e olan koşulsuz desteğinin, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları için bir zemin oluşturduğuna dikkat çekti. Ammur, "Washington'u ateşkesin sağlanması için baskı yapan objektif bir arabulucuya dönüştürmesi gerekiyor," dedi.

İki Adayın Farklılıkları

Filistinli Muhammed el-Kassas ise her iki adayın, "Harris de Trump da soykırımı göz ardı ederken İsrail'e sınırsız destek veriyor," sözleriyle durumu değerlendirdi. Kassas, seçimlerin sonuçlarının iktidar partilerinin pozisyonlarındaki farklılıkları göstereceğini ancak temel politikaların değişmeyeceğini ifade etti.

ABD'den Acil Adımlar Bekleniyor

Gazze'den Macide Kudeyh ve Ahmed et-Tavil, ABD'nin yeni yönetimine, "İsrail'e silah ihracatını durdurması ve halkın günlük acılarına son vermesi" çağrısında bulundu. Tavil, "ABD, İsrail'e desteğini bırakırsa savaş da durur," diyerek, makul bir çözüm için askeri yardımların durdurulması gerektiğine vurgu yaptı.

Seçimlerin Önemi

Ahmed el-Ağa, ABD seçimlerinin, 7 Ekim'den bu yana devam eden saldırıların durdurulması ve silah ihracatının kesilmesi açısından kritik bir öneme sahip olduğunu belirterek, yeni başkanın "savaşı durdurmak ve Gazze'yi yeniden inşa etmek" yükümlülüğünü dile getirdi.