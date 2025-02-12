Filistinlilerden 'Öfke Cuması' Çağrısı: Gazze'yi Ele Geçirme Planlarına Tepki

Filistinlilerden 'Öfke Cuması' Çağrısı

Yurtdışı Filistinliler Halk Kongresi, 14 Şubat Cuma gününün Gazze Şeridi'nin ele geçirilmesi ve Filistin davasının tasfiye edilmesine karşı bir karşı duruş olarak 'küresel öfke günü' olması gerektiğini ilan etti.

Sözcü Ziyad el-Alul, yaptığı yazılı açıklamada, "14 Şubat Cuma günü, Gazze'yi cehenneme çevirdikten sonra etnik temizlik yapma amacıyla gerçekleştirilen Amerikan-Siyonist planına karşı küresel öfke ve halk ayaklanması günü olmalı" ifadelerini kullandı.

ABD'nin Politikaları ve Filistin'in Mücadelesi

Alul, ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail'in eylemlerini savunan ve Filistinlilerin topraklarından zorla çıkarılmasını öneren açıklamalarının yalnızca geçici olmadığını, Amerikan yönetiminin bu tutumunun devam etmekte olduğunu vurguladı. "Bu durum, dünyadaki özgür insanların bu haksızlıklara karşı durarak harekete geçmelerini gerektiriyor," dedi.

Filistin halkının, İsrail'in projeleri karşısında sessiz kalmayacağına dikkat çeken Alul, her türlü meşru yolla mücadele etmenin ve söz konusu gasp girişimlerine karşı durmanın herkesin görevi olduğunu belirtti.

Protesto çağrısı

Alul, tüm Filistin halkını ve özgürlük mücadelesi veren bireyleri 14 Şubat'ta yapılacak öfke yürüyüşlerine katılmaya davet etti. "Bu planların kesin reddedildiğini vurgulamalıyız," ifadelerini kullandı.

Trump'ın Gazze Açıklamaları

Trump, Beyaz Saray'da Binyamin Netanyahu ile beraber düzenlediği basın toplantısında, ABD'nin Gazze'yi devralacağını açıklamıştı. Gazze'nin yıkım alanına dönüştüğünü söyleyen Trump, Filistinlilerin komşu ülkelerdeki yeni yerleşimlere gitmelerinin daha iyi olacağını savundu. Ayrıca, Gazze'yi Orta Doğu'nun Riviera'sına dönüştürme isteğini de dile getirmişti.